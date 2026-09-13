Создатели «Чебурашки» не исключили продолжения трилогии

По его словам, решение будет зависеть от реакции аудитории и наличия неиспользованного творческого потенциала. Продюсер подчеркнул, что не видит никаких препятствий для продолжения сюжетов, полюбившихся зрителям, однако категорически выступает против съемок сиквелов исключительно ради коммерческой выгоды.

Согласно задумке авторов, в третьей части ленты главный герой встретится со своей биологической семьей. Его родственники окажутся в российском городке, совершенно не зная местного языка и не понимая здешних правил и обычаев, что и станет основой для новых приключений.

«Чебурашка-2», вышедший в прокат 1 января 2026 года, собрал более 6 миллиардов рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».