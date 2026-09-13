МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 140 украинских БПЛА

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской областями, Крымом, а также акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 13 сентября силы ПВО сбили 389 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

