МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 140 украинских БПЛА

Средства ПВО за 12 часов 13 сентября уничтожили 140 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

МО: За ночь силы ПВО сбили почти 390 БПЛА ВСУ

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской областями, Крымом, а также акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 13 сентября силы ПВО сбили 389 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Ягодкин Дмитрий
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаРоссия

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