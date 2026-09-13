МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 140 украинских БПЛА
Средства ПВО за 12 часов 13 сентября уничтожили 140 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской областями, Крымом, а также акваторией Черного моря.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 13 сентября силы ПВО сбили 389 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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