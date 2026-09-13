Народный художник России Владимир Молодкин скончался 82-м году жизни
Народный художник России и выдающийся мастер мстёрской лаковой миниатюры Владимир Молодкин скончался на 82-м году жизни. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем «Максе».
Глава региона выразил глубокую скорбь в связи с этой утратой, а также напомнил о впечатляющем творческом пути мастера, который, начав с учебы в профессионально-техническом училище, стал признанным миниатюристом, иконописцем и педагогом.
В числе наиболее известных работ художника - панно «Марфа Посадница», серия «Славяне» и икона «Рождество Господа». Произведения Молодкина хранятся в музейных собраниях по всей России.
Церемония прощания с художником состоится 14 сентября во Мстёре.
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