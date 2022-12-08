Медведев поблагодарил Зеленского за отказ от переговоров

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров позволит России «не размениваться на ненужные компромиссы».

Медведев сообщил, что сам пишет посты для своего Telegram-канала

По его мнению, за это российским масс-медиа следовало бы «особо отметить» украинского лидера.

«Благодаря этому Россия без лишних вопросов доделает всю работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы», - написал он.

Ранее Медведев предположил, что Зеленскому не нужны переговоры по конфликту на Украине, так как он боится, что за это ему могут отомстить националисты, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияДмитрий МедведевПереговорыВладимир Зеленский
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