Зеленский сообщил, что необходимо для наступления мира на Украине

По его словам, первый шаг заключается в предоставлении Киеву современных танков, артиллерии, снарядов, а также более реактивной артиллерии и более дальнобойных ракет. Вторым шагом президент назвал оказание поддержки в достижении финансовой, энергетической и социальной стабильности на Украине в 2023 году, в том числе — обеспечение надежной защиты украинской энергетики от ударов.

Третий шаг — выполнение «формулы мира», предложенной Зеленским ранее, а также созыв саммита Global Peace Formula Summit, «чтобы определиться, как и когда будут реализованы пункты украинской "формулы мира"».

Ранее представитель украинского МИД Олег Николенко заявил о том, что формула для мирных переговоров с Россией остается прежней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

