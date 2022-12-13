Зеленский сообщил, что необходимо для наступления мира на Украине
Наступление мира на территории Украины приблизят три шага, сообщил во время обращения к лидерам стран G7 глава государства Владимир Зеленский.
По его словам, первый шаг заключается в предоставлении Киеву современных танков, артиллерии, снарядов, а также более реактивной артиллерии и более дальнобойных ракет. Вторым шагом президент назвал оказание поддержки в достижении финансовой, энергетической и социальной стабильности на Украине в 2023 году, в том числе — обеспечение надежной защиты украинской энергетики от ударов.
Третий шаг — выполнение «формулы мира», предложенной Зеленским ранее, а также созыв саммита Global Peace Formula Summit, «чтобы определиться, как и когда будут реализованы пункты украинской "формулы мира"».
Ранее представитель украинского МИД Олег Николенко заявил о том, что формула для мирных переговоров с Россией остается прежней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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