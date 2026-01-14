А СИЛ-ТО ХВАТИТ?

По данным издания Politico, Соединенные Штаты в настоящий момент не способны развернуть военную операцию против Ирана из‑за нехватки необходимого военного потенциала на Ближнем Востоке. Ранее в этом регионе базировались американские войска и корабли, однако их перебросили в Карибский бассейн в связи с операцией в Венесуэле. Представители американской администрации при этом подчеркивают, что в обозримой перспективе масштабных перемещений войск или военной техники не предполагается.

Politico также указывает, что в случае начала боевых действий США столкнутся с дефицитом средств ПВО — их окажется недостаточно для надежной защиты американских военнослужащих, дислоцированных в зоне досягаемости иранского вооружения. В частности, Пентагон размещает 10 тысяч военных на базе Аль‑Удейд в Катаре, а также меньшие по численности контингенты в Ираке, Сирии и Иордании, но у Вашингтона попросту не хватает перехватчиков, чтобы обеспечить им действенную защиту от потенциальных ракетных ударов.

Как указывает Politico, хотя Трамп и может отдать приказ о воздушных ударах по иранской территории, ему необходимо учитывать позицию законодателей, которые после захвата Мадуро задаются вопросом: не приведет ли подобная операция к втягиванию США в новый военный конфликт?