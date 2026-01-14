Трамп раскрыл конечную цель США в Иране, вспомнив Мадуро и Сулеймани
Трамп заявил, что конечной целью его действий в отношении Ирана является «победа», однако СМИ усомнились в военном потенциале США на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп заявил, что конечной целью его действий в отношении Ирана является «победа».
«Конечная цель — победа. Я люблю побеждать», — приводит его слова телеканал CBS.
Говоря о смысле понятия «победа», Трамп сослался на ряд примеров из недавней практики. В частности, он упомянул арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также военную операцию в Сирии 2019 года, в ходе которой был уничтожен Абу Бакр аль‑Багдади — основатель запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Кроме того, американский лидер напомнил об операции 2020 года, в результате которой был ликвидирован Касем Сулеймани — руководитель оперативного подразделения «Кудс» в составе элитного подразделения вооруженных сил Ирана Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
А СИЛ-ТО ХВАТИТ?
По данным издания Politico, Соединенные Штаты в настоящий момент не способны развернуть военную операцию против Ирана из‑за нехватки необходимого военного потенциала на Ближнем Востоке. Ранее в этом регионе базировались американские войска и корабли, однако их перебросили в Карибский бассейн в связи с операцией в Венесуэле. Представители американской администрации при этом подчеркивают, что в обозримой перспективе масштабных перемещений войск или военной техники не предполагается.
Politico также указывает, что в случае начала боевых действий США столкнутся с дефицитом средств ПВО — их окажется недостаточно для надежной защиты американских военнослужащих, дислоцированных в зоне досягаемости иранского вооружения. В частности, Пентагон размещает 10 тысяч военных на базе Аль‑Удейд в Катаре, а также меньшие по численности контингенты в Ираке, Сирии и Иордании, но у Вашингтона попросту не хватает перехватчиков, чтобы обеспечить им действенную защиту от потенциальных ракетных ударов.
Как указывает Politico, хотя Трамп и может отдать приказ о воздушных ударах по иранской территории, ему необходимо учитывать позицию законодателей, которые после захвата Мадуро задаются вопросом: не приведет ли подобная операция к втягиванию США в новый военный конфликт?
В Белом доме, тем не менее, настаивают на том, что у президента Трампа имеется полный арсенал инструментов для действий в отношении Ирана. С таким заявлением выступила заместитель пресс-секретаря администрации президента США Анна Келли.
ИЗРАИЛЬ ПРОСИТ ОТЛОЖИТЬ
По информации телеканала NBC News, представители израильских властей в неофициальных переговорах обратились к администрации США с просьбой временно воздержаться от военных шагов в отношении Ирана. Как сообщают источники СМИ, израильские официальные лица, хотя и выступают за смену режима в Иране и поддерживают соответствующие усилия Вашингтона, выражают озабоченность: по их мнению, внешнее военное вмешательство сейчас может сорвать процесс, запущенный участниками протестных выступлений.
В качестве альтернативных мер израильская сторона предложила ряд действий, нацеленных на подрыв устойчивости иранского режима и оказание помощи протестующим: расширение доступа к интернету на территории Ирана, введение дополнительных экономических санкций, проведение кибератак, а также точечные военные операции против отдельных представителей иранского руководства.
NBC News также приводит мнение одного из арабских чиновников, который отметил отсутствие поддержки со стороны соседних с Ираном государств в вопросе американских военных действий.
Еще один собеседник телеканала высказал опасение, что любая военная атака или эскалация со стороны США или Израиля способна сплотить иранское общество. В подтверждение он указал на рост поддержки властей Ирана после совместных американо‑израильских ударов в июне прошлого года.
ГУМАНИЗМ И СВЯЗЬ
Ранее Трамп призывал власти Исламской Республики Иран к более гуманному обращению с участниками массовых протестных акций. По словам главы Белого дома, в скором времени он получит развернутую информацию о ситуации в иранском государстве. При этом, по имеющимся неподтвержденным данным, Тегеран «очень плохо себя ведет», добавил американский лидер. Также Трамп заявлял, что протестующим в Иране следует захватывать органы власти. Он также призвал сохранять «имена убийц и насильников». По словам Трампа, им «предстоит заплатить высокую цену».
Власти Ирана приняли решение отключить интернет по всей стране 8 января. МИД Ирана заявлял, что массовые акции протеста в стране организовали США и Израиль. О том, что иранское правительство «фактически криминализировало» Starlink и приравняло его использование эквивалентно проведению шпионских операций для Израиля и американского ЦРУ, писала The Guardian.
Трамп, в свою очередь, призывал Starlink, которым некоторые иранцы уже пользуются, несмотря на его запрет в стране, помочь восстановить связь. По данным агентства Bloomberg, американская компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, сделала спутниковый сервис Starlink в Иране бесплатным на фоне протестов и отключения интернета по всей стране. Однако сама компания информацию пока не подтвердила.
Противостояние аятоллы и Маска определяет судьбу Ирана, пишет The Telegraph. При этом Маск «навсегда изменил классические методы революции», призвав подключаться к Starlink и обходить цензуру и ограничения в интернете, говорится в материале.
Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов, в свою очередь, говорил НСН, что жизнеспособность и прочность режима аятоллы в Иране напрямую зависит от действий США и Израиля по выбору конкретных мер поддержки антиправительственных сил в стране.
«Ситуация сложная, особенно в национальных районах: в курдских и белуджистанских, где власть шатается на протяжении последних почти 50 лет. Протесты подогреваются извне: протестующих могут поддержать израильтяне и американцы, упускать такой шанс было бы неоправданным для Трампа и Нетаньяху (президент США и премьер-министр Израиля. – Прим. НСН), чтобы осуществить исторический реванш и развернуть исламскую революцию в нужном для себя направлении. Активно освещает в соцсетях ситуацию наследный принц Ирана Реза Пехлеви, который призывает иранцев восставать и обещает скорую международную поддержку. Зарубежная иранская диаспора очень большая, это миллионы людей. Пехлеви многие сочувствуют: иранцы устали от бесконечной войны со значительной частью мира, от постоянно усугубляющихся трудностей, особенно в результате последних падений курса национальной валюты. Даже те, кто в свое время боролся с шахом, мечтают вернуть те времена и то, что тогда называли проблемами, теперь вызывает смех», — рассказал Балмасов.
Напомним, протесты и столкновения с силовиками в Иране, начавшиеся на фоне обвала валюты и взрывного роста цен, продолжаются уже две недели. Протестующие требуют смены власти, их из США поддерживает сын свергнутого в 1979 году шаха Реза Пахлави, готовый возглавить «переходный процесс». Он обещает скорую международную поддержку.
По данным телеканала CBS, в ходе переросших в массовые беспорядки протестов, которые уже вторую неделю фиксируются в Иране, могли погибнуть от 12 тысяч до 20 тысяч человек. Соответствующая информация, как уточняется, была предоставлена телеканалу активистами, которые, в свою очередь, пришли к такому результату посредством сбора данных из медицинских источников. Подчеркивается, что данные о числе жертв не являются подтвержденными и разнятся, отмечает RT.
