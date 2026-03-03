Украинцам запретили выступать на Паралимпиаде в форме с картой Украины
3 марта 202603:30
Международный олимпийский комитет запретил спортсменам Украины выступать на Паралимпиаде в форме с картой страны, сообщает Sport.ua.
Как заявил президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич, для команды была подготовлена «парадная форма», однако «Международный Паралимпийский комитет сказал: «Нет, так не пойдет!». МПК посчитал токую инициативу политической.
Ранее Финляндия отказалась от участия в открытии Паралимпиады из-за допуска россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Иран допустил удары по отелям в странах Ближнего Востока
- Украинцам запретили выступать на Паралимпиаде в форме с картой Украины
- СМИ: Умерла супруга аятоллы Хаменеи
- США: В Оманском заливе уничтожены все корабли Ирана
- Рубио: Трамп не исключает проведение наземной операции в Иране
- Госдеп: Самые сильные удары США по Ирану ещё впереди
- «Аэрофлот» и S7 объявили о выполнении вывозных рейсов из ОАЭ
- Трамп показался в Белом доме с пятном на шее
- Мэр Новороссийска: Более 100 домов повреждены в результате атаки БПЛА
- Художник Сафронов рассказал о просьбе Джабраилова дать деньги в долг