Украинцам запретили выступать на Паралимпиаде в форме с картой Украины

Международный олимпийский комитет запретил спортсменам Украины выступать на Паралимпиаде в форме с картой страны, сообщает Sport.ua.

Как заявил президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич, для команды была подготовлена «парадная форма», однако «Международный Паралимпийский комитет сказал: «Нет, так не пойдет!». МПК посчитал токую инициативу политической.

Ранее Финляндия отказалась от участия в открытии Паралимпиады из-за допуска россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

