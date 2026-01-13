Трамп призвал протестующих в Иране захватывать органы власти

Он также призвал сохранять «имена убийц и насильников». По словам Трампа, им «предстоит заплатить высокую цену».

«Помощь в пути», - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Глава Белого дома добавил, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами, «пока не прекратится бессмысленное убийство протестующих».

Ранее глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что власти Ирана полностью контролируют ситуацию с протестами в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

