Иран допустил удары по отелям в странах Ближнего Востока

По его словам, если американские солдаты укрываются в гостиницах и прячутся там, то это не является предлогом или причиной того, чтобы Тегеран отказался от нападения на них. По данным властей Ирана, военнослужащие США, которых эвакуировали с американских военных баз, размещены в гостиницах.

Ранее иранский беспилотник сбили рядом с Бурдж-Халифой в Дубае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

