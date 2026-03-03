Иран допустил удары по отелям в странах Ближнего Востока
Военнослужащие США, которые находятся в отелях стран Ближнего Востока, будут рассматриваться как законные цели для ударов, сообщил государственному телевидению глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
По его словам, если американские солдаты укрываются в гостиницах и прячутся там, то это не является предлогом или причиной того, чтобы Тегеран отказался от нападения на них. По данным властей Ирана, военнослужащие США, которых эвакуировали с американских военных баз, размещены в гостиницах.
Ранее иранский беспилотник сбили рядом с Бурдж-Халифой в Дубае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Россияне поменяли Ближний Восток на Таиланд, Китай и Египет
- Иран допустил удары по отелям в странах Ближнего Востока
- Украинцам запретили выступать на Паралимпиаде в форме с картой Украины
- СМИ: Умерла супруга аятоллы Хаменеи
- США: В Оманском заливе уничтожены все корабли Ирана
- Рубио: Трамп не исключает проведение наземной операции в Иране
- Госдеп: Самые сильные удары США по Ирану ещё впереди
- «Аэрофлот» и S7 объявили о выполнении вывозных рейсов из ОАЭ
- Трамп показался в Белом доме с пятном на шее
- Мэр Новороссийска: Более 100 домов повреждены в результате атаки БПЛА