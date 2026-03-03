Иран допустил удары по отелям в странах Ближнего Востока

Военнослужащие США, которые находятся в отелях стран Ближнего Востока, будут рассматриваться как законные цели для ударов, сообщил государственному телевидению глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

СМИ: В Дубае атакован аэропорт и отель-парус

По его словам, если американские солдаты укрываются в гостиницах и прячутся там, то это не является предлогом или причиной того, чтобы Тегеран отказался от нападения на них. По данным властей Ирана, военнослужащие США, которых эвакуировали с американских военных баз, размещены в гостиницах.

Ранее иранский беспилотник сбили рядом с Бурдж-Халифой в Дубае, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ИзраильСШАБлижний ВостокИранОтели

