Захарова заявила, что Иран пытаются разрушить методами цветных революций

Попытки дестабилизировать Иран и разрушить его государственные институты осуществляются с применением методов цветных революций. Как пишет RT, об этом заявила официальный преставитель МИД РФ Мария Захарова.

Наследник шахской династии Ирана призвал иранцев к силовому захвату власти

По её словам, санкции против Тегерана осложняют развитие республики и «порождают экономические и социальные проблемы».

Она отметила, что возникающую в результате этого общественную напряжённость внешние силы пытаются использовать для подрыва государственности, а подготовленные извне провокаторы превращают мирные протесты в насилие.

«Применяются печально известные методы цветных революций», — заключила дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал протестующих в Иране захватывать органы власти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
