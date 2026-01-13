Захарова заявила, что Иран пытаются разрушить методами цветных революций
Попытки дестабилизировать Иран и разрушить его государственные институты осуществляются с применением методов цветных революций. Как пишет RT, об этом заявила официальный преставитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, санкции против Тегерана осложняют развитие республики и «порождают экономические и социальные проблемы».
Она отметила, что возникающую в результате этого общественную напряжённость внешние силы пытаются использовать для подрыва государственности, а подготовленные извне провокаторы превращают мирные протесты в насилие.
«Применяются печально известные методы цветных революций», — заключила дипломат.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал протестующих в Иране захватывать органы власти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
