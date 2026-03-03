СМИ: Минирование Ормузского пролива нанесет ущерб Ирану

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), несмотря на заявление КСИР, не подтвердило информацию о возможном закрытии Ормузского пролива для гражданского судоходства со стороны Ирана, сообщает Fox News.

Тегеран не патрулирует пролив, и пока нет признаков того, что он минирует его. По данным телеканала, 80% иранской нефти идет в Китай. Минирование нанесет ущерб Ирану и его ключевому союзнику.

Возможная блокада Ормузского пролива может привести к перебоям с поставками нефти в Европу, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

