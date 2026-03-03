Мелания Трамп поблагодарила РФ за теплый прием в Совбезе ООН

Супруга президента Дональда Трампа Мелания Трамп поблагодарила Россию за теплый прием в Совете Безопасности ООН, сообщает РИА Новости.

Мелания Трамп заявила о третьем воссоединении детей с семьями

Она обратилась к Москве и другим членам СБ международной организации. Мелания председательствует на Совбезе.

Ранее стало известно, что Мелания Трамп выступит с речью, посвященной вопросам образования, технологий, мира и безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / AP / Saul Loeb
ТЕГИ:СШАСовбез ООНДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры