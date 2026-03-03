СМИ: Россиянам усложнят снятие наличных в кассах банков

Соответствующая инициатива была озвучена на Уральском форуме кибербезопасности в финансах. Это должно помочь защитить клиентов, попавших под воздействие мошенников, не дав гражданам сразу вывести средства со своих счетов непосредственно в банковских отделениях.

В настоящее время кредитные организации по закону не могут отказать клиентам в выдаче средств на руки даже при явных признаках влияния злоумышленников. Новый способ защиты даст время на дополнительную проверку, чтобы жертвы или их близкие успели среагировать.

Ранее Минфин предложил ограничить внесение наличных через банкомат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

