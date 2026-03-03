Россияне поменяли Ближний Восток на Таиланд, Китай и Египет

По его словам, 70% путешественников решают, поехать отдохнуть на Ближний Восток позже или выбирают туры в Египет, Таиланд и КНР. Как считает директор сервиса бронирования туров «Слетать.ру» Ирина Рожкова, россияне также переориентируются на Вьетнам и Турцию.

Тем временем, S7 и «Аэрофлот» запускают вывозные рейсы из Дубая. Приоритет получат пассажиры с билетами, срок завершения туров по которым — с 28 февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

