Россияне поменяли Ближний Восток на Таиланд, Китай и Египет
Туристы из России могут перенести даты путешествия в страны Ближнего Востока, изменить направление поездки или вернуть деньги в полном объеме из-за обострения ситуации в регионе, сообщают «Известия» со ссылкой на вице-президента ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексана Мкртчяна.
По его словам, 70% путешественников решают, поехать отдохнуть на Ближний Восток позже или выбирают туры в Египет, Таиланд и КНР. Как считает директор сервиса бронирования туров «Слетать.ру» Ирина Рожкова, россияне также переориентируются на Вьетнам и Турцию.
Тем временем, S7 и «Аэрофлот» запускают вывозные рейсы из Дубая. Приоритет получат пассажиры с билетами, срок завершения туров по которым — с 28 февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
