Рубио: Трамп не исключает проведение наземной операции в Иране

Американский лидер Дональд Трамп не исключает проведение наземной операции в Иране, сообщил Fox News госсекретарь Марко Рубио.

СМИ: ОАЭ и Катар призвали Европу помочь Трампу урегулировать кризис вокруг Ирана

По его словам, пока нет планов задействовать наземные силы. «Но, очевидно, у президента есть такие варианты. Он никогда ничего не исключает», — указал глава Госдепа.

Дипломат отметил, что самые сильные удары американской армии по Ирану ещё впереди. Удар по целям будет осуществляться столько времени, сколько потребуется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

