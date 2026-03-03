Рубио: Трамп не исключает проведение наземной операции в Иране
3 марта 202602:01
Американский лидер Дональд Трамп не исключает проведение наземной операции в Иране, сообщил Fox News госсекретарь Марко Рубио.
По его словам, пока нет планов задействовать наземные силы. «Но, очевидно, у президента есть такие варианты. Он никогда ничего не исключает», — указал глава Госдепа.
Дипломат отметил, что самые сильные удары американской армии по Ирану ещё впереди. Удар по целям будет осуществляться столько времени, сколько потребуется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
