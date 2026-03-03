США: В Оманском заливе уничтожены все корабли Ирана
3 марта 202602:31
Все корабли, которые Иран имел в Оманском заливе, уничтожены, сообщает Центральное военное командование США (CENTCOM).
Речь идет об 11 судах. По данным CENTCOM, сегодня их количество свелось к нулю.
Ранее американский авианосец USS Abraham Lincoln был вынужден покинуть район своего местоположения у границ Ирана. Это связано с ударом по кораблю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
