МО: За ночь силы ПВО сбили более 530 БПЛА ВСУ
Минувшей ночью 25 октября российские силы ПВО уничтожили над территорией страны 532 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что это произошло в период с 20:00 по московскому времени 24 октября до 08:00 утра 25-го.
Отмечается, что дроны были ликвидированы над Белгородским, Брянским, Курским, Воронежским, Тульским, Орловским, Липецким, Калужским и Московским регионами. Кроме того, БПЛА сбили над Рязанской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской и Ульяновской областями, Пермским и Краснодарским краями, Татарстаном, Адыгеей, Марий Эл, Крымом, Удмуртской Республикой и над Азовским морем.
Ранее в МО объявили о поражении российскими военными логистических центров и объектов портовой инфраструктуры Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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