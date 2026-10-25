МО: За ночь силы ПВО сбили более 530 БПЛА ВСУ

В ведомстве уточнили, что это произошло в период с 20:00 по московскому времени 24 октября до 08:00 утра 25-го.

Отмечается, что дроны были ликвидированы над Белгородским, Брянским, Курским, Воронежским, Тульским, Орловским, Липецким, Калужским и Московским регионами. Кроме того, БПЛА сбили над Рязанской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Волгоградской и Ульяновской областями, Пермским и Краснодарским краями, Татарстаном, Адыгеей, Марий Эл, Крымом, Удмуртской Республикой и над Азовским морем.

Ранее в МО объявили о поражении российскими военными логистических центров и объектов портовой инфраструктуры Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».