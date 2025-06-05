СМИ: Трамп теряет терпение из-за критики Маска
Американский лидер Дональд Трамп теряет терпение по отношению к бизнесмену Илону Маску, сообщает Wall Street Journal.
Это происходит из-за критики предпринимателя в адрес масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который продвигает Белый дом.
Старшие советники президента США были застигнуты врасплох последним наступлением Маска. Также ситуацию усугубило недавнее решение американской администрации отклонить кандидата на пост руководителя NASA Джареда Айзекмана. Отмечается, что Маск - близкий союзник Айзекмана - выступал за то, чтобы тот получил эту работу.
Именно разочарование миллиардера в связи с отзывом кандидатуры Айзекмана заставило его агрессивно критиковать законопроект.
Ранее Маск назвал новый бюджетный проект Трампа «мерзостью» и раскритиковал Конгресс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru