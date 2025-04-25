Twitch пожизненно заблокировал Канье Уэста

Стриминговый сервис Twitch пожизненно забанил американского рэпера Каньеа Уэста. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

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Отмечается, что пожизненную блокировку музыкант получил через семь минут после начала своего стрима. За это короткое время Уэст успел несколько раз оскорбительно высказаться в адрес евреев и афроамериканцев.

Кроме того, рэпер изобразил во время стрима фашистское приветствие и назвал себя «воином белой расы».

Ранее Канье Уэст рассказал, что ему диагностировали аутизм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/ТАСС
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