Twitch пожизненно заблокировал Канье Уэста

Отмечается, что пожизненную блокировку музыкант получил через семь минут после начала своего стрима. За это короткое время Уэст успел несколько раз оскорбительно высказаться в адрес евреев и афроамериканцев.

Кроме того, рэпер изобразил во время стрима фашистское приветствие и назвал себя «воином белой расы».

Ранее Канье Уэст рассказал, что ему диагностировали аутизм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».