Twitch пожизненно заблокировал Канье Уэста
25 апреля 202517:53
Стриминговый сервис Twitch пожизненно забанил американского рэпера Каньеа Уэста. Об этом сообщает пресс-служба платформы.
Отмечается, что пожизненную блокировку музыкант получил через семь минут после начала своего стрима. За это короткое время Уэст успел несколько раз оскорбительно высказаться в адрес евреев и афроамериканцев.
Кроме того, рэпер изобразил во время стрима фашистское приветствие и назвал себя «воином белой расы».
Ранее Канье Уэст рассказал, что ему диагностировали аутизм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru