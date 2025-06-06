СМИ: В администрации Трампа прошли совещания после конфликта с Маском

Высокопоставленные сотрудники администрации Дональда Трампа провели экстренные совещания на фоне публичного конфликта президента США с бизнесменом Илоном Маском, сообщает Reuters.

Маск поддержал идею импичмента Трампу

По данным агентства, на встречах обсуждались последствия скандальных заявлений миллиардера.

Ранее Маск после слов Трампа об отмене субсидий завил, что его компания SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Илон МаскДональд ТрампСША

Горячие новости

Все новости

партнеры