СМИ: В администрации Трампа прошли совещания после конфликта с Маском
6 июня 202503:31
Высокопоставленные сотрудники администрации Дональда Трампа провели экстренные совещания на фоне публичного конфликта президента США с бизнесменом Илоном Маском, сообщает Reuters.
По данным агентства, на встречах обсуждались последствия скандальных заявлений миллиардера.
Ранее Маск после слов Трампа об отмене субсидий завил, что его компания SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru