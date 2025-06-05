Маск заявил, что Трамп не победил бы на выборах без его поддержки

Илон Маск выразил недовольство в адрес президента США Дональда Трампа, заявив, что без его финансовой и политической поддержки Трамп не смог бы одержать победу на выборах

Заявление Маска последовало после того, как Трамп выразил разочарование в его позиции по поводу нового налогово-бюджетного законопроекта.

Трамп выразил разочарование в Маске после критики налоговой реформы

Маск назвал «отвратительной мерзостью» из-за предполагаемых избыточных расходов и увеличения дефицита бюджета.

Маск также отметил, что его поддержка была особенно важна в ключевых штатах, таких как Пенсильвания, где он активно агитировал за Трампа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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