Маск заявил, что Трамп не победил бы на выборах без его поддержки

Илон Маск выразил недовольство в адрес президента США Дональда Трампа, заявив, что без его финансовой и политической поддержки Трамп не смог бы одержать победу на выборах

Заявление Маска последовало после того, как Трамп выразил разочарование в его позиции по поводу нового налогово-бюджетного законопроекта.