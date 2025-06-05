Маск заявил, что Трамп не победил бы на выборах без его поддержки
Илон Маск выразил недовольство в адрес президента США Дональда Трампа, заявив, что без его финансовой и политической поддержки Трамп не смог бы одержать победу на выборах
Заявление Маска последовало после того, как Трамп выразил разочарование в его позиции по поводу нового налогово-бюджетного законопроекта.
Маск назвал «отвратительной мерзостью» из-за предполагаемых избыточных расходов и увеличения дефицита бюджета.
Маск также отметил, что его поддержка была особенно важна в ключевых штатах, таких как Пенсильвания, где он активно агитировал за Трампа, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru