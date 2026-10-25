СМИ: В Финляндии планировали тайную встречу по Украине
Летом 2026 года в Финляндии должна была состояться тайная встреча спецпосланников президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с украинской делегацией, однако ее отменили в последний момент. Об этом сообщает финская газета Ilta-Sanomat.
Согласно информации источника, эту встречу собирались посвятить мирным инициативам, которые затем предполагалось представить российскому лидеру Владимиру Путину. Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал ее в конце июля в ходе телефонных переговоров с Уиткоффом и Кушнером.
В материале указано, что встречу в Финляндии отменили в последний момент на фоне обострения конфликта между США и Ираном.
Накануне Владимир Путин информировал Стива Уиткоффа о готовности Москвы возобновить переговоры в трехстороннем формате по Украине в ноябре. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что их новый раунд может пройти в Абу-Даби.
Ранее в США назвали возможное место переговоров с Россией и Украиной, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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