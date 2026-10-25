СМИ: В Финляндии планировали тайную встречу по Украине

Согласно информации источника, эту встречу собирались посвятить мирным инициативам, которые затем предполагалось представить российскому лидеру Владимиру Путину. Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал ее в конце июля в ходе телефонных переговоров с Уиткоффом и Кушнером.

В материале указано, что встречу в Финляндии отменили в последний момент на фоне обострения конфликта между США и Ираном.

Накануне Владимир Путин информировал Стива Уиткоффа о готовности Москвы возобновить переговоры в трехстороннем формате по Украине в ноябре. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что их новый раунд может пройти в Абу-Даби.

Ранее в США назвали возможное место переговоров с Россией и Украиной, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».