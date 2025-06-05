Трамп заявил, что Маск «выдохся» на госслужбе и «сошел с ума»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Илон Маск «выдохся» и перестал эффективно исполнять свои обязанности в качестве куратора ведомства по повышению эффективности работы правительства (DOGE) и, по его мнению, «сошел с ума». Об этом глава государства написал в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, он попросил Маска уйти с занимаемой должности. Президент также отменил распоряжение, обязывавшее правительственные ведомства приобретать электромобили, которые, по его мнению, «никому не нужны». Трамп добавил, что Маск знал о грядущем решении несколько месяцев.