Трамп заявил, что Маск «выдохся» на госслужбе и «сошел с ума»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Илон Маск «выдохся» и перестал эффективно исполнять свои обязанности в качестве куратора ведомства по повышению эффективности работы правительства (DOGE) и, по его мнению, «сошел с ума». Об этом глава государства написал в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, он попросил Маска уйти с занимаемой должности. Президент также отменил распоряжение, обязывавшее правительственные ведомства приобретать электромобили, которые, по его мнению, «никому не нужны». Трамп добавил, что Маск знал о грядущем решении несколько месяцев.

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Заявление Трампа прозвучало на фоне обострившегося конфликта между главой Белого дома и предпринимателем. Накануне Маск резко раскритиковал предложенный Трампом законопроект о сокращении федеральных расходов, назвав его «отвратительной мерзостью» и призвал к его отклонению.

В ответ президент заявил, что разочарован в основателе Tesla, напомнив, что ранее оказывал ему значительную поддержку, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
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