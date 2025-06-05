Миллиардер Илон Маск не уйдет в оппозицию, потому что неплохо зарабатывает на госконтрактах, но на следующих президентских выборах, скорее всего, поддержит кандидата не от президента США Дональда Трампа, заявил в беседе с НСН научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.

Недавно ушедший с госслужбы Маск рассорился с Трампом, которому помогал избраться. По данным источников WSJ, Маск был крайне недоволен, что Трамп не стал назначать миллиардера Джареда Айзекмана на пост руководителя NASA, хотя тот жертвовал на избирательную кампанию сотни миллионов долларов. Конгрессмены и сотрудники Белого дома говорят, что Трамп, в свою очередь, зол на Маска и «теряет терпение» из-за критики «большого прекрасного» президентского билля, сохраняющего налоговые льготы и увеличивающего потолок госдолга до $4 трлн, но отменяющего часть соцрасходов. Маск назвал законопроект «отвратительной мерзостью», которая обременит американцев непосильным долгом, и призвал конгрессменов его отклонить.