Личная обида: Как поссорились прагматики Трамп и Маск
Открытого конфликта между Дональдом Трампом и Илоном Маском не будет из-за их взаимозависимости, и по той же причине Маск не переметнётся к демократам, заявил НСН научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
Миллиардер Илон Маск не уйдет в оппозицию, потому что неплохо зарабатывает на госконтрактах, но на следующих президентских выборах, скорее всего, поддержит кандидата не от президента США Дональда Трампа, заявил в беседе с НСН научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
Недавно ушедший с госслужбы Маск рассорился с Трампом, которому помогал избраться. По данным источников WSJ, Маск был крайне недоволен, что Трамп не стал назначать миллиардера Джареда Айзекмана на пост руководителя NASA, хотя тот жертвовал на избирательную кампанию сотни миллионов долларов. Конгрессмены и сотрудники Белого дома говорят, что Трамп, в свою очередь, зол на Маска и «теряет терпение» из-за критики «большого прекрасного» президентского билля, сохраняющего налоговые льготы и увеличивающего потолок госдолга до $4 трлн, но отменяющего часть соцрасходов. Маск назвал законопроект «отвратительной мерзостью», которая обременит американцев непосильным долгом, и призвал конгрессменов его отклонить.
«Критика Маска больше относилась не к самому Трампу, а к его законопроекту. Предприниматель все это время избегает критиковать Трампа напрямую. И это тоже неспроста, потому что Трамп вряд ли бы простил ему прямую критику. И судя по тому, что на публике Трамп пытается хвалить Илона Маска, становится понятно, что он, тем самым, не хочет выносить сор из избы. Он пытается сохранить видимость союза», - считает Кошкин.
По его словам, Трамп и Маск сильно зависят друг от друга, поэтому основатель компаний Tesla SpaceX вряд ли уйдет в оппозицию.
«Сомневаюсь, что Маск уйдет в оппозицию. Он очень обижен, что вся его деятельность, которую он инициировал, будучи госслужащим, сейчас сворачивается. Законопроект, который Маск критикует, может спровоцировать рост дефицита и госдолга США, а в ходе своей работы в администрации Трампа он, по сути, боролся с этой проблемой, пытаясь сократить госрасходы. И все, что Маск делал, оказалось бесполезным. Тут скорее обида личная, но она не приведёт миллиардера в оппозицию, потому что Маск и Трамп зависят друг от друга. Предприниматель очень много финансировал Республиканскую партию. В общей сложности на республиканцев он потратил, по-моему, 277 миллионов долларов. И, естественно, Трамп осознает ценность такого финансового актива. А Маск, со своей стороны, осознает ценность сотрудничества с государством, потому что от госконтрактов зависит его деятельность в компании SpaceX. Маск неплохо на этом зарабатывает», - подчеркнул эксперт.
Вместе с тем, он не исключил, что на следующих президентских выборах Маск поддержит кандидата от Республиканской партии не от команды Трампа.
«Предприниматель может поддержать другого республиканского кандидата на праймериз, но вряд ли он отвернется от республиканцев в сторону демократов. Например, может поддержать тех, кого сам Трамп считает своими конкурентами. В том числе, губернатора Флориды Рона Десантиса или других консерваторов, которые потенциально могут составить конкуренцию даже не Трампу, а кандидату от Трампа. Это может быть Дональд Трамп-младший или Джей Ди Вэнс. Действующий президент уже вряд ли будет избираться на третий срок. Маск дозированно будет критиковать администрацию Трампа. Он человек прагматичный, несмотря на свою эпатажность, и Трамп тоже человек прагматичный в плане бизнеса, несмотря на свою эпатажность. Они не будут рубить сук, на котором оба сидят», - добавил Кошкин.
Ранее Илон Маск заявил об окончании срока на позиции госслужащего, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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