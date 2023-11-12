Расплатиться дефолтом? В США рассматривают бюджет без помощи Украине
В России спорят о возможности дефолта в США, в Америке – о сокращении помощи Украине.
Спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон предложил план по предотвращению шатдауна менее чем за неделю до его возможного наступления, сообщает Fox New.
В законопроекте ни одна из частей не включает деньги на помощь Израилю или Украине. Законодатели планируют проголосовать по проекту 14 ноября.
Дефицит бюджета США за последний год вырос на $320 миллиардов, он составляет до $1,7 триллиона, следует из данных, опубликованных на сайте американского министерства финансов. Это эквивалентно 6,3% ВВП.
Отмечается, что дефицит остается на $1 триллион меньше, чем в период, когда президент США Джо Байден вступил в должность.
Одной из основных причин роста дефицита бюджета указано падение доходов государства на 16,5%.
Казначейство США в октябре сообщило, что государственный долг менее чем за месяц вырос на $500 миллиардов. В настоящее время он составляет $33,5 триллиона.
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск одним знаком отреагировал на новость о размере государственного долга США, который впервые в истории превысил 33 трлн долларов.
В своей соцсети X американский миллиардер разместил комментарий с одним восклицательным знаком.
«!» — написал он.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на фоне приближения даты дефолта США назвал американский госдолг «мировой финансовой пирамидой Вашингтона для обмана других стран и народов». Американцы только после Второй мировой войны повышали потолок госдолга более 100 раз, заявил он.
По его мнению, доллар становится токсичным, поэтому самое время искать ему альтернативу.
«Штаты живут за счёт других государств. Способность самостоятельно обслуживать долги уменьшается. Вдумайтесь, в 2023 году сумма процентных платежей по американскому госдолгу может достичь 1,5 трлн долларов — почти треть всех доходов бюджета США!», - написал Володин.
Экономист, заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян в беседе с НСН заявил, что власти США достигнут компромисса по потолку госдолга и не допустят дефолта.
«Не было ни одного случая, когда бы этого не произошло. Будут определенные уступки, но потолок госдолга установят. Американский госдолг - это необычный долг, потому что они ни у кого денег не просят. Они продают свои облигации, а их покупатели становятся кредиторами США. В мире нет более надежного инструмента сохранения свободных денег, чем облигации. Поэтому все, у кого свободные деньги есть - Китай, Япония, нефтедобывающие страны, банки, частные лица, покупают облигации и хранят в них свои деньги», - сказал он.
Американская администрация на фоне возможного дефолта настаивает на том, что в случае с Украиной продолжение боевых действий является необходимым, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление помощника госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена.
О'Брайен призвал Конгресс поддержать предоставление Украине нового пакета финансирования. Он указал, что если Вашингтон не будут поддерживать Украину деньгами, в будущем США придется потратить на оборону гораздо больше средств. О'Брайен заявил, что он указал на то, что финансирование Киева положительно отражается на экономике США. При этом получается, что американские власти фактически берут деньги в долг у граждан и внешних заемщиков.
Соединенные Штаты израсходовали 96% средств, выделенных на поддержку Украины, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.У Пентагона осталось около $1,1 миллиарда, приводит заявление представителя Белого дома РИА Новости.
У американского правительства не осталось средств для продолжения прямой бюджетной поддержки Украины, заявил и представитель Агентства по международному развитию (USAID) Эрин Макки, пишет РИА Новости.
По его словам, без помощи США Киеву придется прибегнуть к чрезвычайным мерам, включая эмиссию денежных средств и невыплату зарплаты государственным служащим. Макки предупредил, что это может привести к гиперинфляции и нанести удар по способности Украины вести конфликт с Россией.
Представитель USAID уточнил, что без дополнительного финансирования организации - партнеры США будут вынуждены сократить объемы гуманитарной помощи Киеву на 75%.
Ранее комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США 8 ноября одобрил законопроект о передаче Украине замороженных активов РФ, сообщает «Радиоточка НСН».
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