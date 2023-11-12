Расплатиться дефолтом? В США рассматривают бюджет без помощи Украине

В законопроекте ни одна из частей не включает деньги на помощь Израилю или Украине. Законодатели планируют проголосовать по проекту 14 ноября.



Дефицит бюджета США за последний год вырос на $320 миллиардов, он составляет до $1,7 триллиона, следует из данных, опубликованных на сайте американского министерства финансов. Это эквивалентно 6,3% ВВП.

Отмечается, что дефицит остается на $1 триллион меньше, чем в период, когда президент США Джо Байден вступил в должность.

Одной из основных причин роста дефицита бюджета указано падение доходов государства на 16,5%.