«Необычный долг». США избежит дефолта, но подмочит репутацию доллара

Вторая волна мирового банковского кризиса на фоне действий ФРС может произойти осенью, заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в эфире НСН. По его словам, в таком случае рубль может на некоторое время рухнуть на 30%.

«Если вспоминать 2008 год, именно на осень пришлось тяжелое падение сырьевых цен и рост доллара ко всем валютам. Мы тогда влетели в очень тяжелый кризис, когда рубль осыпался на 30% за год. Такого сценария исключить нельзя. Мы стабильно проживем до осени, а потом можем улететь за 100 за доллар и откатиться на 70», - предрек Голубовский.

По его словам, при таком сценарии самой надежной «валютой» будет золото. На фоне последних событий в США он посоветовал россиянам избавляться от наличных долларов, вкладываться в золото или юани.

Экономическую ситуацию в США усугубляет необходимость помогать Украине. Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что на обслуживание внешнего долга Вашингтону придется направить сумму, равную военному бюджету.