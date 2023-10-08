«Необычный долг». США избежит дефолта, но подмочит репутацию доллара
В США не было случая, чтобы власти не достигли компромисса по госдолгу и допустили дефолт. Но на этом фоне репутация доллара пострадает, считают эксперты в России.
В Соединенных Штатах в попытках снизить инфляцию и цены на моторное топливо Федеральная резервная система страны довела ставки до самого высокого уровня с 2007 года, сообщает РИА Новости.
На этом фоне рынок гособлигаций не выдержал и обвалился. Также госдолг США обновил очередной исторический максимум. По словам инвесторов, складывается опасная ситуация — предложение ценных бумаг уже превышает спрос, от них начинают избавляться.
Экономист, заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян в беседе с НСН заявил, что власти США достигнут компромисса по потолку госдолга и не допустят дефолта.
«Не было ни одного случая, когда бы этого не произошло. Будут определенные уступки, но потолок госдолга установят. Американский госдолг - это необычный долг, потому что они ни у кого денег не просят. Они продают свои облигации, а их покупатели становятся кредиторами США. В мире нет более надежного инструмента сохранения свободных денег, чем облигации. Поэтому все, у кого свободные деньги есть - Китай, Япония, нефтедобывающие страны, банки, частные лица, покупают облигации и хранят в них свои деньги», - сказал он.
Финансовые аналитики отмечают, что эта ситуация, если и не приведет к мировому финансовому кризису, точно отразится на «репутации» финансовой системы США, а, значит, ударит по доллару. Также эксперты отмечают, что санкции против России и угрозы США лишить Москву активов «пугают» мировое сообщество.
Вторая волна мирового банковского кризиса на фоне действий ФРС может произойти осенью, заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в эфире НСН. По его словам, в таком случае рубль может на некоторое время рухнуть на 30%.
«Если вспоминать 2008 год, именно на осень пришлось тяжелое падение сырьевых цен и рост доллара ко всем валютам. Мы тогда влетели в очень тяжелый кризис, когда рубль осыпался на 30% за год. Такого сценария исключить нельзя. Мы стабильно проживем до осени, а потом можем улететь за 100 за доллар и откатиться на 70», - предрек Голубовский.
По его словам, при таком сценарии самой надежной «валютой» будет золото. На фоне последних событий в США он посоветовал россиянам избавляться от наличных долларов, вкладываться в золото или юани.
Экономическую ситуацию в США усугубляет необходимость помогать Украине. Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что на обслуживание внешнего долга Вашингтону придется направить сумму, равную военному бюджету.
Офицер напомнил, что цель США в конфликте на Украине заключалась в истощении России. В итоге Вашингтон сам столкнулся с проблемами, обратил внимание эксперт.
«Ресурсы Америки истощаются», - написал военный на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Существенный рост цен на бензин, который прогнозируется в 2024 году, станет «огромной головной болью» для президента Соединенных Штатов Джо Байдена, заявил телеканалу Fox Business аналитик и финансовый журналист Чарльз Пейн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru