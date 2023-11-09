Сын Трампа раскритиковал помощь Украине
9 ноября 202311:45
Жители США против помощи Украине как приоритетному направлению политики страны, написал в социальной сети X Дональд Трамп-младший.
«Кто-нибудь поднял руку за то, что финансирование Украины входит в топ-10 приоритетных направлений для собравшихся здесь 10000 людей? Никто», - написал он.
Накануне правительство Словакии отклонило инициативу предыдущего состава кабмина о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 40,3 млн евро. В то же время официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США израсходовали 96% средств, выделенных на поддержку Украины. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России отзовут 55 тысяч автомобилей Haval
- Матвиенко предложила освободить от НДФЛ многодетные семьи
- Набиуллина назвала нехватку рабочей силы основной проблемой экономики
- Напугавшему жену военкора Коца мужчине предъявили обвинение
- В Крыму частные клиники отказались от проведения абортов
- Глава ЦБ Набиуллина допустила ещё одно повышение ключевой ставки в 2023 году
- Авто с телами двух мужчин найдено в реке под Астраханью
- На Камчатке лабораторно подтвердили первый случай гонконгского гриппа
- Портрет Цоя из 10 тысяч пивных крышек продают за миллион рублей
- Сын Трампа раскритиковал помощь Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru