Сын Трампа раскритиковал помощь Украине

Жители США против помощи Украине как приоритетному направлению политики страны, написал в социальной сети X Дональд Трамп-младший.

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«Кто-нибудь поднял руку за то, что финансирование Украины входит в топ-10 приоритетных направлений для собравшихся здесь 10000 людей? Никто», - написал он.

Накануне правительство Словакии отклонило инициативу предыдущего состава кабмина о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 40,3 млн евро. В то же время официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США израсходовали 96% средств, выделенных на поддержку Украины. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: страница Дональда Трампа-младшего в телеграме
ТЕГИ:СШАУкраинаДональд Трамп

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