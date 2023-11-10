В США заявили, что Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без Украины
10 ноября 202301:02
Американский лидер Джо Байден не будет поддерживать возможный проект закона Конгресса США о выделении помощи Израилю без средств для Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Оливию Далтон.
По ее словам, в настоящее время сложно давать прогнозы о том, каким именно выйдет законопроект.
Ранее в Конгрессе США призвали Белый дом к отчету о финансировании Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru