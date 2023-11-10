В США заявили, что Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без Украины

Американский лидер Джо Байден не будет поддерживать возможный проект закона Конгресса США о выделении помощи Израилю без средств для Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Оливию Далтон.

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По ее словам, в настоящее время сложно давать прогнозы о том, каким именно выйдет законопроект.

Ранее в Конгрессе США призвали Белый дом к отчету о финансировании Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:ИзраильУкраинаДжо Байден

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