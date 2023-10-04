Госдолг США за сутки вырос на сумму, превышающую весь российский

Государственный долг Соединенных Штатов за один день вырос на $275 миллиардов. Это на 3% большей всей задолженности России, пишет РИА Новости.

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После резкого скачка общая сумма госдолга США составила $33,442 триллиона. Это исторический максимум.

Российский госдолг на 1 сентября 2023 года составлял 25,6 триллиона рублей ($267,3 миллиарда).

Отмечается, что резкий скачок госдолга связан с обязательствами перед ведомствами. Федеральное правительство США выделило на их работу $266 миллиардов.

Европейское рейтинговое агентство Scope Ratings ранее предупредило, что к 2030 году госдолг Китая превысит весь валовой внутренний продукт (ВВП) страны, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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