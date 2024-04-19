«Ракеты или договорняк»? Израиль взбудоражил мир «ответным ударом» по Ирану
В США опровергли «ядерную версию», в Иране «заменили» израильские ракеты беспилотниками, а журналисты ждут новых заявлений и ударов «для галочки».
В центре внимания мировых СМИ в ночь на пятницу оказались Израиль и Иран, пугающие цивилизацию перспективой ядерного конфликта.
Журналисты сообщили об «ответном ударе» по Ирану после «исторической» атаки территории Израиля беспилотниками 13 апреля. О жертвах не сообщается, при этом «ракетный удар» также не подтверждается. На этом фоне часть политиков указывают на «договорняк», а часть опасаются ядерного Апокалипсиса.
ОТВЕТНЫЙ УДАР: РАКЕТЫ ИЛИ «ДОГОВОРНЯК»?
Сообщения об атаке Ирана появились с западных СМИ около пяти утра. ABC News утверждало, что Израиль нанес «ракетный удар по объекту в Иране», а Reuters указывало на взрывы в районе аэропорта города Исфахан.
Иранское информационное агентство Fars сообщило о взрыве недалеко от аэропорта и 8-й базы ВВС Ирана, и срабатывании систем ПВО. Со своей стороны, другое иранское государственное агентство IRIB отмечало, что над территорией провинции Исфахан «были атакованы несколько небольших беспилотников».
Вскоре некий военный источник в США заверил Fox News, что удар Израиля по Ирану носил «ограниченный» характер, а в Иране опровергли информацию, что при атаке использовались ракеты, объяснив звуки взрывов работой ПВО. При этом, по данным иранского частного информагентства Tasnim, ядерные объекты в Исфахане находятся в полной безопасности.
«Цель не была ядерной», - подтвердил телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника. А газета New York Times назвала целью ударов базу ВВС.
Судя по всему, это и был «ответный удар» Израиля на «атаку 13 апреля». Корпус стражей исламской революции нанес тогда по территорию Израиля массированный удар (в ответ на бомбардировку иранского консульства в Сирии) с использованием нескольких сотен ракет (в том числе баллистических) и беспилотников. Иранское ТВ отчиталось тогда, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей, а военные объявили о завершении операции «Правдивое обещание». В Израиле заявили, что на самом деле до него долетело лишь «несколько ракет», а ущерб оказался «незначительным», пообещав при этом ответ. При этом эксперты отмечали, что все это похоже на «договорняк».
Израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в интервью НСН назвал случившееся «символическим ударом».
«Иран предупредил своих коллег в США о планируемом ракетном ударе. США предупредили Израиль, поэтому так успешно Израиль перехватил все ракеты и беспилотники Ирана. Это было символическим ударом. Для мусульман агрессия без ответа – это слабость. Иран должен был "для галочки" ответить Израилю. (…) Иран своих целей добился, Израиль тоже, так как это внешне выглядит как победа Израиля. Все довольны. Я предполагаю, что есть договоры закулисные между Израилем и Россией, это "договорняк". Есть и открытое сотрудничество между Ираном и США», - сказал Ципис.
С ним согласился депутат Госдумы Дмитрий Белик.
«Никакой войны не будет. Все это больше похоже на красивую театральную постановку, только в информационном пространстве. Простой "договорняк", ведь высокопоставленным политическим фигурам негоже оставлять без внимания некоторые действия недружественных стран, поэтому, приходится отвечать», - сказал он РИА Новости.
ЯДЕРНАЯ ФАЗА: «ЗЕРКАЛЬНЫЕ» ОБЕЩАНИЯ И МОЛЧАНИЕ МЕДВЕДЕВА
Однако есть и другое мнение. При этом автором «ядерных страшилок» не является зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, из уст которого часто звучат обещания различных «Апокалипсисов».
«В чём отличие для Вашингтона того, что произошло на Ближнем Востоке, от событий на «Украине»? Америка не хочет на Ближнем Востоке большой войны. И пытается держать баланс и проявлять сдержанность. Убийства в Газе ухудшают перспективы Байдена на выборах, война между Израилем и Ираном вносит дополнительную неопределённость. А гибель людей у нас им безразлична. Чем больше, тем лучше. Со всех сторон», - написал Дмитрий Анатольевич о ближневосточном конфликте.
На Смоленской площади также сдержано комментируют ирано-израильский «обмен любезностями». В ответ на вопрос посла Израиля в Москве о реакции на удар Ирана по ее стране официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила Симону Гальперин напомнить, «когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам».
Вместе с тем в Корпусе стражей исламской революции предупреждали, что Иран готов нанести удар по ядерным объектам Израиля в случае агрессии Тель-Авива в этом направлении. В Тегеране заверили, что выявили расположение всех ядерных объектов в Израиле и готовы «мгновенно нанести зеркальный удар».
В эту перспективу верит президент научного центра «Институт Ближнего Востока Евгений Сатановский.
«Что там в головах у иранских стратегов, никто не знает. Дальше все это продолжится. Иран не признает физически существование государства Израиль. В качестве цели определено уничтожение Израиля, а иранцы последовательные люди. Они будут дальше двигаться в эту сторону. А израильтяне жить хотят, они также будут делать все, чтобы этого не произошло. И так до тех пор, пока все это безобразие не перейдет в ядерную фазу», - объяснил Сатановский НСН.
Вместе с тем он считает, что России, лезть в чужую войну не имеет смысла.
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