«Ракеты или договорняк»? Израиль взбудоражил мир «ответным ударом» по Ирану

ОТВЕТНЫЙ УДАР: РАКЕТЫ ИЛИ «ДОГОВОРНЯК»?

Сообщения об атаке Ирана появились с западных СМИ около пяти утра. ABC News утверждало, что Израиль нанес «ракетный удар по объекту в Иране», а Reuters указывало на взрывы в районе аэропорта города Исфахан.

Иранское информационное агентство Fars сообщило о взрыве недалеко от аэропорта и 8-й базы ВВС Ирана, и срабатывании систем ПВО. Со своей стороны, другое иранское государственное агентство IRIB отмечало, что над территорией провинции Исфахан «были атакованы несколько небольших беспилотников».

Вскоре некий военный источник в США заверил Fox News, что удар Израиля по Ирану носил «ограниченный» характер, а в Иране опровергли информацию, что при атаке использовались ракеты, объяснив звуки взрывов работой ПВО. При этом, по данным иранского частного информагентства Tasnim, ядерные объекты в Исфахане находятся в полной безопасности.

«Цель не была ядерной», - подтвердил телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника. А газета New York Times назвала целью ударов базу ВВС.

Судя по всему, это и был «ответный удар» Израиля на «атаку 13 апреля». Корпус стражей исламской революции нанес тогда по территорию Израиля массированный удар (в ответ на бомбардировку иранского консульства в Сирии) с использованием нескольких сотен ракет (в том числе баллистических) и беспилотников. Иранское ТВ отчиталось тогда, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей, а военные объявили о завершении операции «Правдивое обещание». В Израиле заявили, что на самом деле до него долетело лишь «несколько ракет», а ущерб оказался «незначительным», пообещав при этом ответ. При этом эксперты отмечали, что все это похоже на «договорняк».

Израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в интервью НСН назвал случившееся «символическим ударом».

«Иран предупредил своих коллег в США о планируемом ракетном ударе. США предупредили Израиль, поэтому так успешно Израиль перехватил все ракеты и беспилотники Ирана. Это было символическим ударом. Для мусульман агрессия без ответа – это слабость. Иран должен был "для галочки" ответить Израилю. (…) Иран своих целей добился, Израиль тоже, так как это внешне выглядит как победа Израиля. Все довольны. Я предполагаю, что есть договоры закулисные между Израилем и Россией, это "договорняк". Есть и открытое сотрудничество между Ираном и США», - сказал Ципис.

С ним согласился депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«Никакой войны не будет. Все это больше похоже на красивую театральную постановку, только в информационном пространстве. Простой "договорняк", ведь высокопоставленным политическим фигурам негоже оставлять без внимания некоторые действия недружественных стран, поэтому, приходится отвечать», - сказал он РИА Новости.