«Лицемерие или постановка?»: Израиль готовит ответ на «историческую» атаку Ирана

Хагари добавил, что атака могла нанести Израилю чувствительный ущерб, но «план Ирана провалился».

Удар Ирана по территории Израиля в ночь на 14 апреля был крайне безуспешным, заявил представитель американской администрации Джон Кирби.

В США при этом призывают Израиль к сдержанности в своей реакции на «провокации».

Все началось почти две недели назад. Израиль нанес удар по иранскому консульству в Дамаске около 17:00 мск 1 апреля. Агентство SANA сообщало, что здание полностью разрушено, погибли все, кто находился внутри.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Насер Канаани отметил, что Тегеран оставляет за собой право лично ответить на авиаудар Израиля. Посол Акбари также пообещал решительный ответ на действия Израиля. А глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что сотруднику посольства Швейцарии, представляющего интересы США в Иране, было заявлено, что Вашингтон нужно «привлечь к ответственности».

МИД России тогда осудил удар по иранскому консульству. Там отметили, что любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями, неприемлемы.

ОТВЕТ ИЗРАИЛЯ

В воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал заседание военного кабинета министров в связи с ночной атакой со стороны Ирана.

Израиль определится с тем, как ответить на атаку Ирана, уже сегодня или в ближайшие дни. Об этом сообщает американский телеканал ABC News, ссылаясь на ЦАХАЛ.

Израиль не придумал ответа на ночную атаку Ирана. Военный кабинет страны не пришел к единому мнению относительно дальнейших действий, сообщает CNN.

Эксперты отмечают, что США будут главным сдерживающей силой в ответе Израиля на атаку. По мнению политологов, американскому лидеру Джо Байдену не нужна эскалация в регионе, особенно накануне президентских выборов.

Иран пообещал больше не атаковать Израиль, если не последует никаких ответных маневров. Тем не менее, в случае, если Израиль все же нанесет прямой удар по Ирану, последний будет вынужден ответить, предупреждают специалисты.

Израиль же счел ночные атаки Ирана объявлением войны, а не просто предупредительным ударом. Об этом заявил израильский президент Ицхак Герцог в интервью телеканалу Sky News.