«Лицемерие или постановка?»: Израиль готовит ответ на «историческую» атаку Ирана
Израиль готовится ответить на прямую атаку Ирана беспилотниками и ракетами, США и Россия призывают стороны к сдержанности и мирному урегулированию.
Эскалация на Ближнем Востоке ожидаемо вызвала противоречивую реакцию мирового сообщества. Так, Россия считает неприемлемым замалчивание некоторыми странами Запада в Совете Безопасности ООН первопричин эскалации конфликта, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза, созванном в связи с ударом Ирана по израильским военным объектам. Ситуацию он назвал «парадом лицемерия».
«Многие из вас сегодня не нашли в себе смелости прямо указать на то, что нынешняя вспышка эскалации на Ближнем Востоке разворачивается на фоне продолжающейся уже более полугода беспрецедентной по масштабам жертв операции Западного Иерусалима в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан», - заявил он.
До этого МИД РФ уже призывал стороны к сдержанности и переговорам.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила послу Израиля, которая заявила, что Тель-Авив ожидает от Москвы осуждения удара Ирана:
«Напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я», - заключила она.
Атака Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля является красивой театральной постановкой, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик.
По его мнению, произошедшее напоминает вынужденный «договорняк». К полномасштабному конфликту на Ближнем Востоке это не приведет, убежден Белик.
ПОВОД И ПОСЛЕДСТВИЯ
Напомним, поздно вечером 13 февраля Иран выпустил в сторону Израиля десятки беспилотников. К утру субботы в Израиле заявили, что военные силы справились с атакой и пообещали ответить Ирану. «Обстрел» со стороны Ирана можно считать историческим, потому что запуск снарядов напрямую из страны произошел впервые.
Иран во время атаки запустил по территории еврейского государства 350 снарядов, заявил позднее официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. По его словам, до Израиля долетело лишь несколько ракет. Они причинили незначительный ущерб, отметил он.
Хагари добавил, что атака могла нанести Израилю чувствительный ущерб, но «план Ирана провалился».
Удар Ирана по территории Израиля в ночь на 14 апреля был крайне безуспешным, заявил представитель американской администрации Джон Кирби.
В США при этом призывают Израиль к сдержанности в своей реакции на «провокации».
Все началось почти две недели назад. Израиль нанес удар по иранскому консульству в Дамаске около 17:00 мск 1 апреля. Агентство SANA сообщало, что здание полностью разрушено, погибли все, кто находился внутри.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Насер Канаани отметил, что Тегеран оставляет за собой право лично ответить на авиаудар Израиля. Посол Акбари также пообещал решительный ответ на действия Израиля. А глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что сотруднику посольства Швейцарии, представляющего интересы США в Иране, было заявлено, что Вашингтон нужно «привлечь к ответственности».
МИД России тогда осудил удар по иранскому консульству. Там отметили, что любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями, неприемлемы.
ОТВЕТ ИЗРАИЛЯ
В воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал заседание военного кабинета министров в связи с ночной атакой со стороны Ирана.
Израиль определится с тем, как ответить на атаку Ирана, уже сегодня или в ближайшие дни. Об этом сообщает американский телеканал ABC News, ссылаясь на ЦАХАЛ.
Израиль не придумал ответа на ночную атаку Ирана. Военный кабинет страны не пришел к единому мнению относительно дальнейших действий, сообщает CNN.
Эксперты отмечают, что США будут главным сдерживающей силой в ответе Израиля на атаку. По мнению политологов, американскому лидеру Джо Байдену не нужна эскалация в регионе, особенно накануне президентских выборов.
Иран пообещал больше не атаковать Израиль, если не последует никаких ответных маневров. Тем не менее, в случае, если Израиль все же нанесет прямой удар по Ирану, последний будет вынужден ответить, предупреждают специалисты.
Израиль же счел ночные атаки Ирана объявлением войны, а не просто предупредительным ударом. Об этом заявил израильский президент Ицхак Герцог в интервью телеканалу Sky News.
«Ночью нас атаковали с четырех направлений на Ближнем Востоке, обстрелы осуществляли марионетки Ирана. Это похоже на настоящую войну. Я имею в виду, что это объявление войны», — сказал он. Президент не ответил на вопрос, какой ответ готовит Израиль Ирану. Он заявил, что его страна будет делать все для своей защиты.
Иран является величайшей угрозой региональной стабильности и безопасности, заявило Министерство иностранных дел Израиля. В ведомстве выразили обеспокоенность ядерной программой Ирана. МИД страны отметил, что Тегеран не должен получить оружие массового уничтожения.
У Ирана есть возможности уничтожить Израиль, но таких планов у страны нет, заявила востоковед Каринэ Геворгян в беседе с НСН.
У Ирана достаточно возможностей, чтобы сегодня уничтожить Израиль. Поэтому говорить, что иранское руководство не делает этого, потому что трепещут, очень преждевременно. Но они никогда не говорили, что будут или хотят уничтожать еврейское государство. Они привыкли к тому, что их слова извращаются, при этом они как раз не нарушают устава ООН», - объяснила она.
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