«Предупредили всех»: Удар Ирана по Израилю «согласовали» с США и Москвой

«Иран предупредил своих коллег в США о планируемом ракетном ударе. Предупредил он через своих коллег в Турции. США предупредили Израиль, поэтому так успешно Израиль перехватил все ракеты и беспилотники Ирана. Стоит говорить о том, что это была запланированная агрессия, о которой знали все стороны конфликта. Это было символическим ударом. Для мусульман агрессия без ответа – это слабость. Иран должен был «для галочки» ответить Израилю. Я предполагаю, что была даже обозначена географическая местность, по которой будут нанесены удары. Осколки упали не в населенных пунктах», - объяснил он.

По словам политолога, Израиль может ответить ударами по группировкам Ирана в Ливане при поддержке США. Россия же участвовать напрямую в конфликте не будет.

«Иран своих целей добился, Израиль тоже, так как это внешне выглядит как победа Израиля. Все довольны. Сейчас активно ведутся дискуссии в Израиле об ответе. США отговаривают стороны от эскалации. Если ответ Израиля состоится, он будет только в комбинации с войсками США. Израиль не будет пытаться развязать региональную войну напрямую с Ираном. Израиль может ответить группировкам, которые поддерживаются Ираном, включая «Хезболлу» в Ливане. Россия сегодня может поспособствовать Ирану только на дипломатическом поле. Я предполагаю, что есть договоры закулисные между Израилем и Россией, это «договорняк». Есть и открытое сотрудничество между Ираном и США», - подытожил собеседник НСН.

Эскалация на Ближнем Востоке ожидаемо вызвала противоречивую реакцию мирового сообщества. Так, Россия считает неприемлемым замалчивание некоторыми странами Запада в Совете Безопасности ООН первопричин эскалации конфликта, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза, созванном в связи с ударом Ирана по израильским военным объектам. Ситуацию он назвал «парадом лицемерия», передает «Радиоточка НСН».

