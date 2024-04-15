«Предупредили всех»: Удар Ирана по Израилю «согласовали» с США и Москвой
Саймон Ципис заявил НСН, что Иран предупредил своих коллег в США о планируемом ракетном ударе, закулисные договоренности есть также между Израилем и Москвой.
Иран предупредил коллег в США о планируемом ракетном ударе по Израилю, закулисные договоренности были также достигнуты между Тель-Авивом и Москвой, заявил израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в интервью НСН. Атаку Ирана он назвал «договорняком».
Израиль планирует в ближайшие дни определиться с ответом на удар Ирана. Решение примут сегодня или в обозримом будущем, заявил представитель Минобороны страны Питер Лернер. В интервью телеканалу ABC News он рассказал, что военные уже предоставили правительству «широкий спектр вариантов ответа».
«Иран предупредил своих коллег в США о планируемом ракетном ударе. Предупредил он через своих коллег в Турции. США предупредили Израиль, поэтому так успешно Израиль перехватил все ракеты и беспилотники Ирана. Стоит говорить о том, что это была запланированная агрессия, о которой знали все стороны конфликта. Это было символическим ударом. Для мусульман агрессия без ответа – это слабость. Иран должен был «для галочки» ответить Израилю. Я предполагаю, что была даже обозначена географическая местность, по которой будут нанесены удары. Осколки упали не в населенных пунктах», - объяснил он.
По словам политолога, Израиль может ответить ударами по группировкам Ирана в Ливане при поддержке США. Россия же участвовать напрямую в конфликте не будет.
«Иран своих целей добился, Израиль тоже, так как это внешне выглядит как победа Израиля. Все довольны. Сейчас активно ведутся дискуссии в Израиле об ответе. США отговаривают стороны от эскалации. Если ответ Израиля состоится, он будет только в комбинации с войсками США. Израиль не будет пытаться развязать региональную войну напрямую с Ираном. Израиль может ответить группировкам, которые поддерживаются Ираном, включая «Хезболлу» в Ливане. Россия сегодня может поспособствовать Ирану только на дипломатическом поле. Я предполагаю, что есть договоры закулисные между Израилем и Россией, это «договорняк». Есть и открытое сотрудничество между Ираном и США», - подытожил собеседник НСН.
Эскалация на Ближнем Востоке ожидаемо вызвала противоречивую реакцию мирового сообщества. Так, Россия считает неприемлемым замалчивание некоторыми странами Запада в Совете Безопасности ООН первопричин эскалации конфликта, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза, созванном в связи с ударом Ирана по израильским военным объектам. Ситуацию он назвал «парадом лицемерия», передает «Радиоточка НСН».
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