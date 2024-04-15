«Цель – уничтожение»: Сатановский предрек конфликту Ирана и Израиля «ядерную фазу»
Евгений Сатановский заявил НСН, что Иран хочет уничтожить Израиль, и в Тель-Авиве знают об этом, конфликт не будет исчерпан даже с учетом сдерживающего Вашингтона.
Атака Ирана приведет к эскалации конфликта с Израилем, США будут пытаться охладить пыл еврейского государства, но со временем противостояние неизбежно перейдет в ядерную фазу, заявил президент научного центра «Институт Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с НСН.
Израиль планирует в ближайшие дни определиться с ответом на удар Ирана. Решение примут сегодня или в обозримом будущем, заявил представитель Минобороны страны Питер Лернер. В интервью телеканалу ABC News он рассказал, что военные уже предоставили правительству «широкий спектр вариантов ответа». По его словам, есть «множество разных сценариев».
«Официально Иран мстил за ликвидацию генерала Мохаммада Реза Захеди, а что там в головах у иранских стратегов, никто не знает. Дальше все это продолжится. Иран не признает физически существование государства Израиль. В качестве цели определено уничтожение Израиля, а иранцы последовательные люди. Они будут дальше двигаться в эту сторону. А израильтяне жить хотят, они также будут делать все, чтобы этого не произошло. И так до тех пор, пока все это безобразие не перейдет в ядерную фазу», - отметил Сатановский.
По его словам, США будут пытаться сдерживать Израиль, который далеко не всегда прислушивается к Вашингтону. Что касается России, Москва вряд ли будет вмешиваться в конфликт.
«США попытаются сдержать Израиль от ответа. Если бы израильтяне действовали согласно рекомендациям американцев всегда, Израиля давно бы уже не было. Что касается России, лезть в чужую войну не имеет смысла. С другой стороны, у нас есть традиция вечно следовать в формате чужой политики. В нашей стране есть мнение, что нужен фронт против американцев, мы в это верим. В нашей стране десятки миллионов человек, у которых в Израиле живут родственники, друзья. Там есть русский мир. Для нашей большой страны это непростая ситуация», - заключил собеседник НСН.
Поздно вечером 13 февраля Иран выпустил в сторону Израиля десятки беспилотников. К утру субботы в Израиле заявили, что военные силы справились с атакой и пообещали ответить Ирану. «Обстрел» со стороны Ирана можно считать историческим, потому что запуск снарядов напрямую из страны произошел впервые, передает «Радиоточка НСН».
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