«Цель – уничтожение»: Сатановский предрек конфликту Ирана и Израиля «ядерную фазу»

«Официально Иран мстил за ликвидацию генерала Мохаммада Реза Захеди, а что там в головах у иранских стратегов, никто не знает. Дальше все это продолжится. Иран не признает физически существование государства Израиль. В качестве цели определено уничтожение Израиля, а иранцы последовательные люди. Они будут дальше двигаться в эту сторону. А израильтяне жить хотят, они также будут делать все, чтобы этого не произошло. И так до тех пор, пока все это безобразие не перейдет в ядерную фазу», - отметил Сатановский.

По его словам, США будут пытаться сдерживать Израиль, который далеко не всегда прислушивается к Вашингтону. Что касается России, Москва вряд ли будет вмешиваться в конфликт.

«США попытаются сдержать Израиль от ответа. Если бы израильтяне действовали согласно рекомендациям американцев всегда, Израиля давно бы уже не было. Что касается России, лезть в чужую войну не имеет смысла. С другой стороны, у нас есть традиция вечно следовать в формате чужой политики. В нашей стране есть мнение, что нужен фронт против американцев, мы в это верим. В нашей стране десятки миллионов человек, у которых в Израиле живут родственники, друзья. Там есть русский мир. Для нашей большой страны это непростая ситуация», - заключил собеседник НСН.

Поздно вечером 13 февраля Иран выпустил в сторону Израиля десятки беспилотников. К утру субботы в Израиле заявили, что военные силы справились с атакой и пообещали ответить Ирану. «Обстрел» со стороны Ирана можно считать историческим, потому что запуск снарядов напрямую из страны произошел впервые, передает «Радиоточка НСН».

