Песков предупредил, что информационные войны и фейки будут усиливаться
Ситуация в мире складывается таким образом, что фейки и информационные войны не исчезнут и будут усиливаться, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он заявил в ходе медиафорума Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), передает ТАСС.
«По всей видимости, все эти информационные войны, все эти фейки быстро не закончатся. Они будут также совершенствоваться и развиваться», - указал представитель Кремля.
По словам Пескова, борьба с этим явлением потребует усилий, пишет RT. Всем информационным агентствам мира следует «на фоне грязных информационных потоков» сохранить профессионализм и эталонный уровень достоверности информации.
Ранее эксперты центра безопасности Positive Technologies предупредили, что против россиян развернута целая сеть по распространению фейков, более 120 ресурсов имитировали официальные новостные порталы и запрашивали данные рабтников организаций РФ.
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