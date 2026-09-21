Песков предупредил, что информационные войны и фейки будут усиливаться

Ситуация в мире складывается таким образом, что фейки и информационные войны не исчезнут и будут усиливаться, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он заявил в ходе медиафорума Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), передает ТАСС.

«По всей видимости, все эти информационные войны, все эти фейки быстро не закончатся. Они будут также совершенствоваться и развиваться», - указал представитель Кремля.

По словам Пескова, борьба с этим явлением потребует усилий, пишет RT. Всем информационным агентствам мира следует «на фоне грязных информационных потоков» сохранить профессионализм и эталонный уровень достоверности информации.

Ранее эксперты центра безопасности Positive Technologies предупредили, что против россиян развернута целая сеть по распространению фейков, более 120 ресурсов имитировали официальные новостные порталы и запрашивали данные рабтников организаций РФ.

