СМИ сообщили о ракетном ударе Израиля по объекту в Иране

Иранские СМИ заявили о взрывах в районе аэропорта в Исфахане. Как пишет агентство Fars, хлопок был слышен неподалеку от авиагавани и 8-й базы ВВС Ирана. В этом районе сработали системы ПВО. Позже агентство уточнило, что близ армейской базы прозвучало три взрыва.

«ПВО среагировала на объект, которым, предположительно, является небольшой беспилотник», — отмечает Fars.

Власти Ирана отменили на неопределенный срок полеты над Исфаханом, Тегераном и Ширазом.

На минувшей неделе Корпус стражей исламской революции ударил по Израилю в ответ на бомбардировку иранского консульства в Сирии. По разным данным, в атаке задействовали несколько сотен ракет, в том числе гиперзвуковых, и беспилотников. В Иране заявляли, что все гиперзвуковые снаряды достигли своих целей. При этом Израиль сообщал, что до территории страны смогли долететь «несколько ракет», которые причинили «незначительный ущерб».

Позже КСИР пригрозил нанести ответный удар по Израилю в случае новых атак, целями станут израильские ядерные объекты, отмечает телеканал «360».

