В Японии свыше 1,6 млн жителей рекомендовали эвакуироваться из-за тайфуна

Так, в префектуре Токио соответствующие рекомендации касаются 130 тысяч человек, в префектуре Тиба - 983 тысяч. Также власти посоветовали эвакуироваться части населения в префектурах Сидзуока и Ибараки.

Тайфун «Дуцзюань» подошел к центру тихоокеанского побережья острова Хонсю, он двигается на северо-восток со скоростью около 30 км/ч. Жителей Японии призывают не выходить на улицу и предупреждают об угрозах мощных ливней, разлива рек и оползней. За последние двое суток на некоторых территориях уже выпало свыше 410 мм осадков. Из-за тайфуна отменены около 500 авиарейсов.

