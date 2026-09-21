В Японии свыше 1,6 млн жителей рекомендовали эвакуироваться из-за тайфуна
Свыше 1,6 млн жителей Японии получили рекомендацию эвакуироваться в связи с последствиями тайфуна «Дуцзюань». Об этом пишет ТАСС.
Так, в префектуре Токио соответствующие рекомендации касаются 130 тысяч человек, в префектуре Тиба - 983 тысяч. Также власти посоветовали эвакуироваться части населения в префектурах Сидзуока и Ибараки.
Тайфун «Дуцзюань» подошел к центру тихоокеанского побережья острова Хонсю, он двигается на северо-восток со скоростью около 30 км/ч. Жителей Японии призывают не выходить на улицу и предупреждают об угрозах мощных ливней, разлива рек и оползней. За последние двое суток на некоторых территориях уже выпало свыше 410 мм осадков. Из-за тайфуна отменены около 500 авиарейсов.
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