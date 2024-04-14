В Госдуме назвали удар Ирана по Израилю театральной постановкой

Атака Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля является красивой театральной постановкой, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик.

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«Все это больше похоже на красивую театральную постановку, только в информационном пространстве», - считает парламентарий.

По его мнению, произошедшее напоминает вынужденный «договорняк». К полномасштабному конфликту на Ближнем Востоке это не приведет, убежден Белик.

Иран атаковал Израиль с применением десятков ракет и беспилотников-камикадзе Shahed. По данным СМИ, Тегеран также использовал гиперзвуковые ракеты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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