Иран пригрозил Израилю зеркальным ударом в случае атак на ядерные объекты

Поздно вечером 13 февраля Иран выпустил в сторону Израиля десятки беспилотников. К утру субботы в Израиле заявили, что военные силы справились с атакой и пообещали ответить Ирану. «Обстрел» со стороны Ирана можно считать историческим, потому что запуск снарядов напрямую из страны произошел впервые.

Атака Ирана приведет к эскалации конфликта с Израилем, США будут пытаться охладить пыл еврейского государства, но со временем противостояние неизбежно перейдет в ядерную фазу, заявил президент научного центра «Институт Ближнего Востока Евгений Сатановский «Радиоточке НСН».

