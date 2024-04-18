Иран пригрозил Израилю зеркальным ударом в случае атак на ядерные объекты

Иран готов нанести удар по ядерным объектам Израиля в случае агрессии Тель-Авива в этом направлении, заявили в Корпусе стражей исламской революции.

Там подчеркнули, что Тегеран готов отражать любые атаки ЦАХАЛ на свои ядерные объекты. Также в стране уточнили, что выявили расположение всех таких мест в Израиле, и готовы «мгновенно нанести зеркальный удар».

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Поздно вечером 13 февраля Иран выпустил в сторону Израиля десятки беспилотников. К утру субботы в Израиле заявили, что военные силы справились с атакой и пообещали ответить Ирану. «Обстрел» со стороны Ирана можно считать историческим, потому что запуск снарядов напрямую из страны произошел впервые.

Атака Ирана приведет к эскалации конфликта с Израилем, США будут пытаться охладить пыл еврейского государства, но со временем противостояние неизбежно перейдет в ядерную фазу, заявил президент научного центра «Институт Ближнего Востока Евгений Сатановский «Радиоточке НСН».

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