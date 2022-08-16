«Пренебрежение, дискриминация и хрень»: Европа размышляет о запрете въезда для россиян

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что странам Европы не стоит ограничивать выдачу виз для граждан России, которые выступают против своих властей.

По его словам, многие россияне бегут из страны из-за несогласия с властями. «Все решения, которые мы принимаем, не должны делать для людей более сложным стремиться к свободе», — отметил политик.

Все началось с того, что The Washington Post опубликовала интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором он призвал страны Запада запретить всем россиянам въезд на свою территорию и выслать в Россию тех, кто уже уехал. Эту идею поддержали премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер Финляндии Санна Марин, глава МИД Чехии Ян Липавски и Сейм Латвии, объявивший Россию государством, поддерживающим терроризм.

В Европе выдачу виз россиянам приостановили в странах Шенгенской зоны: Дании, Нидерландах, Чехии и Словакии, Эстонии, Латвии и Литве.