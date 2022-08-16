«Пренебрежение, дискриминация и хрень»: Европа размышляет о запрете въезда для россиян
Страны Балтии первыми поддержали призыв Владимира Зеленского, выдачу виз приостановили также Дания, Нидерланды, Чехия и Словакия. Эксперты отмечают, что Германия и Франция на такой шаг никогда не пойдут.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что странам Европы не стоит ограничивать выдачу виз для граждан России, которые выступают против своих властей.
По его словам, многие россияне бегут из страны из-за несогласия с властями. «Все решения, которые мы принимаем, не должны делать для людей более сложным стремиться к свободе», — отметил политик.
Все началось с того, что The Washington Post опубликовала интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором он призвал страны Запада запретить всем россиянам въезд на свою территорию и выслать в Россию тех, кто уже уехал. Эту идею поддержали премьер-министр Эстонии Кая Каллас, премьер Финляндии Санна Марин, глава МИД Чехии Ян Липавски и Сейм Латвии, объявивший Россию государством, поддерживающим терроризм.
В Европе выдачу виз россиянам приостановили в странах Шенгенской зоны: Дании, Нидерландах, Чехии и Словакии, Эстонии, Латвии и Литве.
Из стран Балтии Вильнюс одним из первых заявил, что прекратит выдачу россиянам шенгенских виз на фоне событий на Украине. Ранее также стало известно, что россияне, получившие в Эстонии шенгенскую визу, с 18 августа не смогут въехать на территорию республики.
Президент Латвии Эгилс Левитс также заявил, что в стране обязаны пересмотреть ранее выданные визы и виды на жительство для иностранцев, поддерживающих российскую военную спецоперацию на Украине.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала запретить туристам из России въезд в Европу и привела самый неожиданный аргумент.
«Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — заявила Каллас.
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал высказывания Каи Каллас, назвав заявления эстонского премьера «очередной нацистской хренью в адрес граждан России».
Не выдают визы россиянам Чехия, Болгария. Краткосрочные визы больше не получить в Дании и Нидерландах. В воскресенье, 14 августа, стало известно, что правительство Финляндии готовится во время неофициальной встречи во вторник обсудить ограничения поездок россиян в страну.
Вопрос о запрете шенгенских виз для всех граждан России будет поставлен на неформальном заседании Совета Евросоюза по иностранным делам «Гимних». Он пройдёт 31 августа в Праге.
Не рады россиянам и за океаном. Так, директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев 13 августа заявил, что США раскручивают маховик «визовой войны» как в отношении российских дипломатов, так и против обычных россиян.
«По вине Вашингтона запущен маховик "визовой войны", затрагивающей не только дипломатов, но и обычных граждан. Получение американской визы требует неимоверных усилий, включая поездку для ее оформления в другие страны. Отказ от выдачи виз в Москве под предлогом нехватки кадров — сугубо внутреннее американское решение», — указал дипломат.
При этом политолог Наталья Елисеева заявила, что запрет на выдачу шенгенских виз некоторыми странами Евросоюза может быть введён с целью показать России своё пренебрежительное отношение, но такую меру поддержат далеко не все.
«Безусловно, часть Евросоюза — например, Германия, Франция или Бельгия — никогда не пойдёт на этот шаг. Они прекрасно понимают, какие последствия потом их ждут... эту черту они переступать не намерены и будут делать всё, чтобы подобные заявления остались на уровне слов», — заключила Елисеева.
Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер отметила, что визовый кодекс Евросоюза не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе гражданам России, но участницы Евросоюза могут самостоятельно «изучать каждый вопрос выдачи краткосрочных виз в конкретной ситуации».
Российская сторона ожидаемо осудила подобные заявления и решения стран. На этом фоне вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев напомнил европейцам о таком понятии, как дискриминация.
«Инициатива лишить всех граждан России права на получение визы противоречит нормативным актам Европейского союза, международным обязательствам ЕС в сфере прав человека, а также представляет собой не что иное, как дискриминацию по признаку принадлежности к национальности», - написал Косачев в своем Telegram-канале.
Представитель МИД РФ Мария Захарова также назвала возможность прекращения выдачи туристических виз россиянам «откровенно дискриминационной политической мерой».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о невозможности отрицания России. По мнению Пескова, многие страны «переходят грани разумного». Он назвал попытки изоляции России бесперспективным процессом. Также он спрогнозировал, что многие страны скоро зададутся вопросом, все ли правильно делают власти Украины.
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