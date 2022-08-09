Медведев назвал «нацистской хренью» слова Каллас о посещении Европы россиянами
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал высказывания премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что посещение Европы — это «привилегия», и россиянам следует запретить въезд в регион.
Ранее Каллас в соцсетях призвала запретить выдачу туристических виз гражданам РФ, указав, что возможность отправиться в поездку в Европу - «привилегия, а не право человека».
Медведев назвал заявления эстонского премьера «очередной нацистской хренью в адрес граждан России».
«Так и хочется ей [Каллас] напомнить другие слова: "То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка"», — написал политик на своей странице во «ВКонтакте».
Кроме того, высказывания главы правительства Эстонии прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что подобные заявления идут из недружественных стран, «доходящих до беспамятства» в своей недружественности. По словам Пескова, представители этих государств позволяют себе высказывания, «которые буквально лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы».
«Думаю, что со временем здравый смысл как-то проявит себя, и те, кто выступал с такими заявлениями, опомнятся», — заявил пресс-секретарь журналистам.
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