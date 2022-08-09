Медведев назвал «нацистской хренью» слова Каллас о посещении Европы россиянами

Ранее Каллас в соцсетях призвала запретить выдачу туристических виз гражданам РФ, указав, что возможность отправиться в поездку в Европу - «привилегия, а не право человека».

Медведев назвал заявления эстонского премьера «очередной нацистской хренью в адрес граждан России».

«Так и хочется ей [Каллас] напомнить другие слова: "То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка"», — написал политик на своей странице во «ВКонтакте».

Кроме того, высказывания главы правительства Эстонии прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что подобные заявления идут из недружественных стран, «доходящих до беспамятства» в своей недружественности. По словам Пескова, представители этих государств позволяют себе высказывания, «которые буквально лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы».

«Думаю, что со временем здравый смысл как-то проявит себя, и те, кто выступал с такими заявлениями, опомнятся», — заявил пресс-секретарь журналистам.

