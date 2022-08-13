МИД: США запустили маховик «визовой войны» против россиян
США раскручивают маховик «визовой войны» как в отношении российских дипломатов, так и против обычных россиян. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев в интервью ТАСС.
«По вине Вашингтона запущен маховик "визовой войны", затрагивающей не только дипломатов, но и обычных граждан. Получение американской визы требует неимоверных усилий, включая поездку для ее оформления в другие страны. Отказ от выдачи виз в Москве под предлогом нехватки кадров — сугубо внутреннее американское решение», — указал дипломат.
Дарчиев отметил, что российские дипломаты в США испытывают «не меньший кадровый дефицит», однако продолжают предоставлять консульские услуги «вне зависимости от гражданства заявителя».
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