«По вине Вашингтона запущен маховик "визовой войны", затрагивающей не только дипломатов, но и обычных граждан. Получение американской визы требует неимоверных усилий, включая поездку для ее оформления в другие страны. Отказ от выдачи виз в Москве под предлогом нехватки кадров — сугубо внутреннее американское решение», — указал дипломат.

Дарчиев отметил, что российские дипломаты в США испытывают «не меньший кадровый дефицит», однако продолжают предоставлять консульские услуги «вне зависимости от гражданства заявителя».

