МИД: США запустили маховик «визовой войны» против россиян

США раскручивают маховик «визовой войны» как в отношении российских дипломатов, так и против обычных россиян. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев в интервью ТАСС.

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«По вине Вашингтона запущен маховик "визовой войны", затрагивающей не только дипломатов, но и обычных граждан. Получение американской визы требует неимоверных усилий, включая поездку для ее оформления в другие страны. Отказ от выдачи виз в Москве под предлогом нехватки кадров — сугубо внутреннее американское решение», — указал дипломат.

Дарчиев отметил, что российские дипломаты в США испытывают «не меньший кадровый дефицит», однако продолжают предоставлять консульские услуги «вне зависимости от гражданства заявителя».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ВизыМИД РФСША
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