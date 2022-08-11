Латвия объявила Россию «страной-спонсором терроризма»

В четверг латвийские депутаты приняли соответствующее заявление. Как отметил глава комиссии по иностранным делам Рихард Колс, Россия «на протяжении уже многих лет в различных формах – непосредственно и косвенно – поддерживает и финансирует террористические режимы и организации». Кроме того, латвийский парламент осудил спецоперацию РФ на Украине, обвинив Москву в использовании запрещенных вооружений.

Также Сейм призвал страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Депутаты обратились к евроатлантическому сообществу и партнерам с призывом «срочно усилить и внедрять комплексные санкции» против РФ, ограничить туризм и выдачу въездных виз для россиян и белорусов.

