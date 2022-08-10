Песков заявил о невозможности отрицания России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о невозможности отрицания России, передает ТАСС.

Украина остановила транзит нефти из России

По мнению Пескова, многие страны «переходят грани разумного». Он назвал попытки изоляции России бесперспективным процессом.

Таким образом представитель президента прокомментировал предложение об ограничении выдачи шенгенских виз россиянам. Идею высказал накануне президент Украины Владимир Зеленский.

Песков спрогнозировал, что многие страны скоро зададутся вопросом, все ли правильно делают власти Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий Песков
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