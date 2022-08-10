Песков заявил о невозможности отрицания России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о невозможности отрицания России, передает ТАСС.
По мнению Пескова, многие страны «переходят грани разумного». Он назвал попытки изоляции России бесперспективным процессом.
Таким образом представитель президента прокомментировал предложение об ограничении выдачи шенгенских виз россиянам. Идею высказал накануне президент Украины Владимир Зеленский.
Песков спрогнозировал, что многие страны скоро зададутся вопросом, все ли правильно делают власти Украины.
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