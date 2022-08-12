В Европарламенте назвали «слабоумным» решение Эстонии закрыть границы для россиян

Накануне Эстония приняла решение закрыть границы для россиян с выданными республикой шенгенскими визами, напоминает «Свободная пресса».

«Все, что мы можем сделать — запретить визы, которые мы вчера сами и выдали людям. По-моему, мы в этом выглядим слегка слабоумными. Мы не можем принимать решения за всю шенгенскую зону, к счастью, только за себя», — отметила депутат.

Тоом добавила, что не понимает, «каким образом запрет россиянам на въезд восстановит мир на Украине», пишет Ura.ru.

