«Посещение Европы - это привилегия»: эстонский премьер призвала запретить выдачу турвиз россиянам
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала запретить туристам из России въезд в Европу. Об этом политик написала в Twitter.
«Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — заявила Каллас.
Как отметила премьер, авиасообщение между РФ и Европой закрыто, однако россияне с шенгенскими визами могут попасть в регион через ближайших соседей. Каллас призвала «прекратить туризм из России уже сейчас».
Ранее Эстония, Латвия и Болгария приостановили выдачу виз гражданам РФ. Кроме того, Финляндия намерена инициировать обсуждение вопроса о запрете на выдачу виз россиянам на уровне Евросоюза.
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