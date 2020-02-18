Последнее прибежище негодяев. Саакашвили уличили в организации акции оппозиции в Грузии

Он единственный патриот, его нацисты – патриоты, а все, кто против него – пятая колонна, приспешники России и её шпионы. Поэтому тут и гимн СССР будет, чтобы показать, что Грузию хотят вернуть в советское прошлое. Причём устраивает это человек, который сам вернул российские базы на территорию Грузии своей кровавой авантюрой. Утверждения, что при нём было массовое нарушение прав человека, о чём писали даже западные СМИ, сразу объявляются происками КГБ, российской рукой и т.д. Других аргументов и лозунгов нет», -отметил собеседник НСН.

При этом, политолог напомнил, что в бытность президентом Грузии Саакашвили передал российским компаниям всё ценное, что было в республики, тем самым приумножив своё собственное состояние:

«Гидротехнические сооружения, ГЭС, теплоэлектростанции, месторождения марганца, золота, меди, всё это он передал российской стороне вместе со своим дядюшкой.