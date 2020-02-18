Последнее прибежище негодяев. Саакашвили уличили в организации акции оппозиции в Грузии
Глава грузинского Института стратегии и управления объяснил НСН, почему в парламенте республики зазвучал гимн СССР.
Гимн СССР зазвучал сегодня в парламенте Грузии во время выступления спикера Арчила Талавкадзе, который отчитывался за проделанную законодательным органом работу в 2019 году. Гимн через мегафон включила в знак протеста депутат от оппозиционной партии «Европейская Грузия - движение за свободу» Елена Хошатрия. Эта политическая сила ранее сотрудничала с «Единым национальным движением» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Около ста представителей оппозиции проводили сегодня акцию протеста у стен парламента против назначения Ираклия Шотадзе генеральным прокурором Грузии. Несмотря на это, депутаты утвердили его на этот пост.
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в эфире НСН усмотрел руку Михаила Саакашвили в организации оппозиционной акции.
«Это его подчерк - один к одному. Если бы Саакашвили был сейчас в Грузии, именно так и действовал бы. В коммуникациях проблемы нет, поэтому, судя по всему, это его прямое указание. Правда, есть понимание бессмысленности таких мероприятий, потому что людей у них нет, массовую акцию собрать не могут. Что такое 50 – 60- человек? Журналистов больше соберётся. Лозунги всё те же. Ещё после страшной военно-политической авантюры 2008 года Саакашвили избрал позицию «патриотизма», который, как известно, - последнее прибежище негодяев.
Саакашвили избрал позицию «патриотизма», который, как известно, - последнее прибежище негодяев
Он единственный патриот, его нацисты – патриоты, а все, кто против него – пятая колонна, приспешники России и её шпионы. Поэтому тут и гимн СССР будет, чтобы показать, что Грузию хотят вернуть в советское прошлое. Причём устраивает это человек, который сам вернул российские базы на территорию Грузии своей кровавой авантюрой. Утверждения, что при нём было массовое нарушение прав человека, о чём писали даже западные СМИ, сразу объявляются происками КГБ, российской рукой и т.д. Других аргументов и лозунгов нет», -отметил собеседник НСН.
При этом, политолог напомнил, что в бытность президентом Грузии Саакашвили передал российским компаниям всё ценное, что было в республики, тем самым приумножив своё собственное состояние:
«Гидротехнические сооружения, ГЭС, теплоэлектростанции, месторождения марганца, золота, меди, всё это он передал российской стороне вместе со своим дядюшкой.
Без шума и пыли
Это можно, только делать надо без шума и пыли. Когда потом всё было обнародовано, это на людей произвело впечатление, когда за такой риторикой Сакашвили стал долларовым миллиардером».
Выступая в парламенте, спикер Арчил Талавкадзе обвинил нынешнюю оппозицию, которая в августе 2008 года была у власти, в том, что во время августовских событий они «оставили на поле боя своих убитых военных», а также не позаботилась о мирном населении, которое проживало в зоне конфликта.
Парламент Грузии выбирает генерального прокурора сроком на шесть лет. Шотадзе ранее уже занимал эту должность, он ушел в отставку в 2018 году из-за громкого дела об убийстве подростков. Оппозиция выступает против его кандидатуры, утверждая, что Шотадзе выполняет задания основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили.
В ночь на 8 августа 2008 года Грузия по указанию Михаила Саакашвили начала военную операцию в Южной Осетии под предлогом нарушения перемирия с её стороны. На спящий Цхинвал обрушились «Грады», затем в дело вступили танки.
Подразделения российской 58-й армии Северо-Кавказского военного округа взяли под охрану Рокский тоннель и через два дня полностью освободили столицу Южной Осетии. Грузинские войска отходили, оставляя раненых и убитых. После этого российские военные провели операцию по принуждению к миру, войдя на территорию Грузии.
14 августа Михаил Саакашвили подписал соглашение об урегулировании конфликта. В тот же день российские вооружённые силы вышли из грузинских городов, передав контроль полиции. 26 августа Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.
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