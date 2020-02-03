Грабители народа. Политолог о банкире, сетующим о голодных детях в Грузии

Грузинский банкир Мамука Хазарадзе заявил, что в республики голодает более 77 тысяч детей, а действующее правительство ничего не делает для решения этой проблемы. Политическое заявление финансист сделал возле Тбилисского городского суда, где начинается очередной судебный процесс по делу об отмывании незаконных доходов. Подсудимыми по делу проходят Хазарадзе и его партнер Бадри Джапаридзе. Банкир пообещал, что после смены власти его партия «Лело» обязательно решит проблему голодающих детей и сделает это за счет создания в стране новых рабочих мест.

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе заявил в эфире НСН, что слова Хазарадзе вряд ли найдут серьёзный отклик в грузинском обществе.

«Большинство населения Грузии не верят Хазарадзе, потому что он возглавлял тот самый банк, который достиг больших успехов в отъёме денег у граждан республики. Его кредитное учреждение воспринимается как грабитель народа.