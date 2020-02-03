Грабители народа. Политолог о банкире, сетующим о голодных детях в Грузии
Глава грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе прокомментировал НСН обвинения в адрес правительства со стороны политика-финансиста.
Грузинский банкир Мамука Хазарадзе заявил, что в республики голодает более 77 тысяч детей, а действующее правительство ничего не делает для решения этой проблемы. Политическое заявление финансист сделал возле Тбилисского городского суда, где начинается очередной судебный процесс по делу об отмывании незаконных доходов. Подсудимыми по делу проходят Хазарадзе и его партнер Бадри Джапаридзе. Банкир пообещал, что после смены власти его партия «Лело» обязательно решит проблему голодающих детей и сделает это за счет создания в стране новых рабочих мест.
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе заявил в эфире НСН, что слова Хазарадзе вряд ли найдут серьёзный отклик в грузинском обществе.
«Большинство населения Грузии не верят Хазарадзе, потому что он возглавлял тот самый банк, который достиг больших успехов в отъёме денег у граждан республики. Его кредитное учреждение воспринимается как грабитель народа.
У него сложился имидж хапуги-ростовщика
Людям пришлось продавать квартиры, лишаться всего, если они не могли расплатиться с его банком в безвыходной ситуации. Другой вопрос, почему народ вообще доверился этому банку. Так или иначе, Хазарадзе не пользуется ни уважением, ни доверием общества. У него сложился имидж хапуги – ростовщика. Банки гордятся прибылью, при этом экономика Грузии совсем не в радужном состоянии. Понятно, что банкиры процветают за счёт обнищания населения», - отметил собеседник НСН.
Глава Института стратегии и управления также отметил, что озвученные цифры о недоедании среди детей еще два года назад обнародовал детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Однако это не означает, что в республике тотальный голод. При этом банкир не упоминает более серьёзные проблемы:
«Можно поездить по Грузии, каких-то тощих людей, обращённых в скелеты, нигде не заметишь. Другое дело, что не соблюдается стандарт питания для детей. Скажем, слишком много хлеба потребляют. Такая проблема есть, потому что до 30% населения Грузии явно очень бедны, это факт.
Людей, обращённых в скелеты, нигде не заметишь
Кто-то нерационально питается, потому что из ресторанов не вылезает, и носит на себе лишний вес. А кто-то хотел бы лучше питаться, да не может себе это позволить. Есть другие проблемы колоссальные. Например, до 70% молодёжи в Грузии страдают игроманией, ведь в республики доход от казино за год превысил государственный бюджет. Однако об этом Хазарадзе почему-то не говорит».
Согласно информации Национального агентства публичного реестра Грузии, Мамука Хазарадзе и его банк выступали заинтересованными лицами в целом ряде сделок с недвижимостью, в результате которых заложенные в банке квартиры обретали новых хозяев и оставляли без жилья и средств к существованию прежних владельцев. Банкир под высокие проценты выдавал ипотечные кредиты населению, затем жестко требовал от них выплаты, назначал высокие штрафы и в конце-концов лишал должников квартир и домов.
Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе обвиняются в Грузии в отмывании незаконных доходов в связи со сделками, которые они заключили в 2007—2008 годах Банкиры вначале выдали кредитов на сумму до $17 миллионов, а затем она была перечислена обратно, но уже на оффшорные счета. Саму сделку банк Хазарадзе и Джапаридзе списал как безнадежный займ.
При этом банкиры утверждают, что правительство Грузии преследует их по политическим мотивам, и связывают это с противодействием появлению в Грузии глубоководного порта Анаклия. Решение о его строительстве было принято властями для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту «Нового Шелкового пути», который должен соединить Восток и Запад.
Сейчас правительство готовит новый конкурс на выражение интересов для проекта строительства порта. Оно заявило об окончательном расторжении соглашения с «Консорциумом развития Анаклия», после того, как в декабре 2019 года инвестор в седьмой раз не смог выполнить обязательства и предоставить документацию о кредитных соглашениях с банками.
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