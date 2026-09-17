Защиту электростанций от БПЛА предложено оплатить за счет потребителей
Электроэнергетики России предлагают увеличить тарифы, чтобы собрать средства на защиту от беспилотников, сообщает Reuters.
Предложение о дополнительной нагрузке для потребителей было представлено Советом производителей энергии — крупнейшей ассоциацией отрасли, которая объединяет генерирующие компании, обеспечивающие 90% всей установленной мощности в РФ. Глава Совета Александра Панина предложила зафиксировать необходимые средства «для повышения безопасности и восстановления в секторе» и учесть эти затраты в надбавке на мощность. Текущие надбавки оплачиваются потребителями ценовых зон энергорынка.
Идею поддержал член правления Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Рашевский. По его словам, к вызовам в энергетике среди роста издержек и стареющих мощностей добавилась «новая угроза безопасности». Он также предложил для защиты от беспилотных летательных аппаратов ввести надбавку на мощность электростанций в рамках конкурентного отбора мощности, проводимого регуляторами рынка.
Беспилотные угрозы сохранятся и после окончания спецоперации, а также останется в силе действующее антитеррористическое законодательство в отношении БПЛА, поэтому предприятиям следует серьезно относиться к антидроновой защите, рассказал НСН основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.
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