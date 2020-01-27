Провал «Мечты»: в Грузии назвали причину претензий США
Руководитель грузинского Института стратегии и управления объяснил в эфире НСН, с чем связаны претензии американских парламентариев к Тбилиси.
Посол Грузии в США Давид Бакрадзе заявил о «политических интересах» ряда американских конгрессменов, которые направили премьер-министру Георгию Гахарии письма с тревогой о положении в политической и экономической сферах страны. Как передает «Взгляд», с критикой политической ситуации в Грузии выступили конгрессмены Адам Кинзингер, Джерри Конноли, Эллиот Энджел и Майк Маккаули. Адам Кинзингер и Джерри Конноли возглавляют группу друзей Грузии в Конгрессе США.
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе объяснил в эфире НСН, с чем связаны претензии американских парламентариев к Тбилиси.
«Что касается писем конгрессменов и сенаторов, то когда «Грузинская мечта» пришла к власти в 2012 году, то она имела полную поддержку, потому что все знали, какой авторитарный режим был при Саакашвили в последние годы. На этом фоне «Мечта» умудрилась полностью проиграть отношения с Западом наследникам Саакашвили. И конгрессмены, для которых Грузия отнюдь не приоритет, информацию получают от них. При том, что ситуация гораздо лучше, чем при Саакашвили, в США получают информацию, что есть притеснения, демонстрантов разгоняют. Они адекватно реагируют на неадекватную информацию. Такой парадокс. Ответственность за это несет руководство «Мечты». Это страшный провал, что на международной арене Грузию представляют наследники Саакашвили», - сказал политолог.
Отметим, что в Грузии усиливается критика офисов американских Национально-демократического института и Международного Республиканского института. Их обвиняют в неверных социологических опросах о рейтингах партий, в которых оппозиция из числа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили получает завышенные оценки.
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