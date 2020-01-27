Провал «Мечты»: в Грузии назвали причину претензий США

«Что касается писем конгрессменов и сенаторов, то когда «Грузинская мечта» пришла к власти в 2012 году, то она имела полную поддержку, потому что все знали, какой авторитарный режим был при Саакашвили в последние годы. На этом фоне «Мечта» умудрилась полностью проиграть отношения с Западом наследникам Саакашвили. И конгрессмены, для которых Грузия отнюдь не приоритет, информацию получают от них. При том, что ситуация гораздо лучше, чем при Саакашвили, в США получают информацию, что есть притеснения, демонстрантов разгоняют. Они адекватно реагируют на неадекватную информацию. Такой парадокс. Ответственность за это несет руководство «Мечты». Это страшный провал, что на международной арене Грузию представляют наследники Саакашвили», - сказал политолог.

Отметим, что в Грузии усиливается критика офисов американских Национально-демократического института и Международного Республиканского института. Их обвиняют в неверных социологических опросах о рейтингах партий, в которых оппозиция из числа сторонников экс-президента Михаила Саакашвили получает завышенные оценки.

