В Грузии ждут потепления отношений с Россией после назначения нового премьера

В Грузии ожидают, что смена правительства и премьер-министра России позитивно отразятся на отношениях стран. Об этом в эфире НСН сообщила лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе.

«Я бы хотела, чтобы новое правительство в России и новые направления его работы позитивно отразились и на российско-грузинских отношениях», —сказала она.

Политик при этом подчеркнула, что намечающиеся в России законодательные и конституционные изменения — это внутреннее дело страны.

«В любом случае это внутреннее дело России», — отметила Бурджанадзе.