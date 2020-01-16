В Грузии ждут потепления отношений с Россией после назначения нового премьера
Лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе в эфире НСН назвала конституционные, законодательные, а также перемены в органах исполнительной власти в России очень важными.
В Грузии ожидают, что смена правительства и премьер-министра России позитивно отразятся на отношениях стран. Об этом в эфире НСН сообщила лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе.
«Я бы хотела, чтобы новое правительство в России и новые направления его работы позитивно отразились и на российско-грузинских отношениях», —сказала она.
Политик при этом подчеркнула, что намечающиеся в России законодательные и конституционные изменения — это внутреннее дело страны.
«В любом случае это внутреннее дело России», — отметила Бурджанадзе.
Грузинский политик считает, что Россию ждут большие перемены, в том числе прорывы в экономическом развитии.
«Для меня это очень важный знак. Я увидела, что в России намечаются очень серьезные перемены. Президент вывел внешнюю и внутреннюю политику на совершенно новый уровень, который должен отвечать новым вызовам и потребностям. Новый премьер-министр — очень интересная фигура, он дает основания думать, что и в экономическом плане, в экономике России будут ожидаемые прорывы. Это очень важно», — считает лидер «Единой Грузии».
В четверг, 16 января, президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
Ранее общественный деятель, писатель и публицист Ирина Хакамада в беседе с НСН высказала мнение, что основной задачей нового премьера будет проведение «финансовой технической операции».
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